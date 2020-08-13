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Центробанк разрешил закредитовать россиян еще сильнее
13 Августа 2020 1252 0 Экономика
С 1 сентября Центробанк снижает нормативы для потребительских кредитов, что позволит банкам выдать больше займов и поддержать потребительский спрос. На такую меры регулятор пошел вынужденно: экономика вошла в рецессию, а реальные доходы россиян рухнули рекордно с конца 1990-х. Последние пять лет россияне и так сводили концы с концами за счет кредитов – власти не обеспечивали рост расходов, способствовали росту цен естественных монополий и раскачивали маховик инфляции периодической девальвацией рубля. В результате совокупный долг населения с 2015 по 2020 год вырос с 10 до 20 трлн руб. Он вырастет еще больше после решения ЦБ по кредитам.
Решение в пользу бедных
- ЦБ снизил надбавку к коэффициенту риска на 40-50 процентных пункта для необеспеченных потребительских кредитов с 1 сентября. Это позволит банкам держать на своем балансе больше долга физлиц и увеличить кредитование тех, кто и так отдает большую часть дохода на погашение займов.
- Необеспеченные кредиты под 15-20% годовых для граждан с долговой нагрузкой 40-50% от их дохода теперь потребуют от банка закладывать коэффициент риска не в 70 базисных пунктов, а в 20. Для кредитов по ставке 20-25% коэффициент риска снизится со 100 до 50 базисных пунктов, а по кредитам под 25-30% годовых – со 130 до 90.
- Центробанк пошел на такой шаг в связи со слабой динамикой необеспеченного кредитования. Банки сократили выдачу займов в апреле на 1,7%, в мае – на 0,2%, в июне выдали больше на 0,4%, а в июле – на 0,3%. Россияне не могут занять в ситуации, когда только кредитом можно поддержать прежний образ жизни.
- Таким образом, Центробанк отказался от своей прежней политики, которую он начал в 2013 году, чтобы остудить перегретый рынок потребительского кредитования. Регулятор пользовался коэффициентом риска, делая необеспеченные кредиты для россиян все менее и менее выгодными для банков.
- Только благодаря пересмотру нормативов банки высвободят из своих резервов 168 млрд руб., которые смогут раздать россиянам, чья совокупная задолженность уже достигла почти 20 трлн руб. – на 1 июля население России должно банкам и МФО 19,9 трлн руб. С начала года долг вырос на 809 млрд руб., а за год – на 2,141 трлн руб.
- Долговая нагрузка на россиян по состоянию на 1 апреля составляла в среднем 10,9% ежемесячных доходов. Однако каждый четвертый заемщик сегодня должен отдавать 80% своего месячного заработка. ЦБ поддержит банки и потребление, но ухудшит положение россиян.
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