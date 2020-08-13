Центробанк разрешил закредитовать россиян еще сильнее 1252 0 Экономика

С 1 сентября Центробанк снижает нормативы для потребительских кредитов, что позволит банкам выдать больше займов и поддержать потребительский спрос. На такую меры регулятор пошел вынужденно: экономика вошла в рецессию, а реальные доходы россиян рухнули рекордно с конца 1990-х. Последние пять лет россияне и так сводили концы с концами за счет кредитов – власти не обеспечивали рост расходов, способствовали росту цен естественных монополий и раскачивали маховик инфляции периодической девальвацией рубля. В результате совокупный долг населения с 2015 по 2020 год вырос с 10 до 20 трлн руб. Он вырастет еще больше после решения ЦБ по кредитам.