Россияне набрали долгов на 20 трлн руб. Исторический рекорд пугает 461 0 Экономика

Россияне накопили долгов перед банками и микрофинансовыми организациями на 19,909 трлн руб. за полгода, следует из данных Центробанка. За первые шесть месяцев объем общих долгов вырос на 809 млрд руб, а за последний год – на 2,141 трлн руб. Все это говорит о растущей закредитованности россиян и потребности поддерживать прежний уровень жизни при неизменно падающих доходах, которые, по данным Росстата, обрушились на 8% за время пандемии коронавируса.