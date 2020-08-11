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Россияне набрали долгов на 20 трлн руб. Исторический рекорд пугает

11 Августа 2020 461 0 Экономика
Россияне набрали долгов на 20 трлн руб. Исторический рекорд пугает

Россияне накопили долгов перед банками и микрофинансовыми организациями на 19,909 трлн руб. за полгода, следует из данных Центробанка. За первые шесть месяцев объем общих долгов вырос на 809 млрд руб, а за последний год – на 2,141 трлн руб. Все это говорит о растущей закредитованности россиян и потребности поддерживать прежний уровень жизни при неизменно падающих доходах, которые, по данным Росстата, обрушились на 8% за время пандемии коронавируса.

Долги растут как на дрожжах

  • Россияне продолжают активно занимать и кредитоваться – за год общий долг вырос на 12%. Меры Центробанка, который обеспокоился закредитованностью граждан и решил охладить рынок потребительского кредитования, не помогли. Розничные банки тоже начали сокращать выдачу кредитов, отказывать двум клиентам из трех и резать вдвое лимиты по кредитным картам. Но и это не затормозило высокие темпы кредитования.
  • Единственным месяцем, когда общий долг россиян сократился, стал апрель – задолженность упала на 119 млрд руб. Но при этом в мае россияне, вышедшие из самоизоляции, уже заняли 48 млрд руб., а в июне – еще 170 млрд. Согласно расчетам ЦБ, на 1 апреля россияне должны были 10,9% своих ежемесячных доходов, а каждый четвертый заемщик должен был более 80% месячного заработка.
  • Во время пандемии банки проводили реструктуризацию долгов, которую выдавали за кредитные каникулы. Всего с 15 марта по 15 июля было реструктурировано кредитов на сумму 665,9 млрд руб., или 3,6% от всех кредитов банков. Вместе с тем просрочка с начала года выросла на 737 млрд руб., что равняется 4,7% всех кредитов. Просроченными являются все кредиты, которые не обслуживались больше 90 дней.
  • Больше всего россияне просрочили автокредитов – на 129% выросло их число, до 517 млн руб. По ипотечным займам просрочка увеличилась на 125%, до 601,5 млн руб. Просрочка по кредитам наличными – на 115%, до 3,474 млрд руб. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения задолженности. Пика своего она достигнет в конце третьего квартала, а в четвертом банки начнут передавать долги коллекторам.
  • Коллекторы покупают долги за бесценок – в среднем цена составляет 2,62% от номинала кредита. Так, 300 млрд руб. задолженности в 2019 году коллекторы купили за 7,9 млрд руб. При этом средняя сумма долга, который коллекторские агентства берут в работу, составил 158 тыс. руб. Это в основном потребительские займы и кредиты по картам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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