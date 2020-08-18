ЦБ напечатал 1,8 трлн руб. для россиян в серой экономике 222 0 Экономика

Россияне продолжают переводить свои зарплаты и сбережения в наличные деньги. Процесс, начавшийся в марте с девальвации, обвала цен на нефть и объявления карантина набирает обороты и не думает останавливаться. Денежная масса в обороте впервые превысила 12,8 трлн руб., что на 2 трлн больше, чем до кризиса, а Центробанку пришлось напечатать 5,185 млрд 5-тысячных купюр, или 1,802 трлн руб. Но, по-видимому, это не конец – россияне уходят в серый сектор экономики и им требуется больше наличных.