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ЦБ напечатал 1,8 трлн руб. для россиян в серой экономике

18 Августа 2020 222 0 Экономика
ЦБ напечатал 1,8 трлн руб. для россиян в серой экономике

Россияне продолжают переводить свои зарплаты и сбережения в наличные деньги. Процесс, начавшийся в марте с девальвации, обвала цен на нефть и объявления карантина набирает обороты и не думает останавливаться. Денежная масса в обороте впервые превысила 12,8 трлн руб., что на 2 трлн больше, чем до кризиса, а Центробанку пришлось напечатать 5,185 млрд 5-тысячных купюр, или 1,802 трлн руб. Но, по-видимому, это не конец – россияне уходят в серый сектор экономики и им требуется больше наличных.

Люди и компании выходят в кэш

  • На 1 июля Центробанк зафиксировал рекордный объем наличных в обороте – 12,431 трлн руб. Но тут же успокоил себя: спрос на наличные вернется к норме сразу после отмены всех карантинных мер, а излишки денежной массы будут потрачены и извлечены из оборота банками. Прошел месяц, однако ничего не произошло – в июле и первой половине августа масса наличности выросла еще на 395,8 млрд руб., до 12,8 трлн.
  • Центробанку не удается взять под контроль размер денежной массы. Расписываясь в своей беспомощности, регулятор напечатал с начала года 1,802 трлн руб. Больше всего было отпечатано 5-тысячных купюр – их число выросло с 4,373 до 5,185 млрд единиц. В обороте доля 5-тысячных купюр стала занимать 78%.
  • Спрос на наличные растет из-за расширения неформальной экономики – власти не помогли гражданам и компаниям в кризис и вынудили людей уйти в серую зону и оборот. Более того, люди меньше доверяют банкам и даже предприятия не передают часть своей выручки на инкассацию. ЦБ признал это в своем докладе о денежно-кредитной политике. «Часть расчетов за товары и услуги перешла из безналичной формы в наличную», – пишет регулятор.
  • Объем наличной денежной массы вырос везде – в США, Германии, Франции, Испании и т.д., однако, как писал Bloomberg, в России темпы ее роста выше, чем в Китае, США и Еврозоне.
  • В Сбербанке склоняются к тому, что основной вклад в рост наличных сделали компании, а не граждане. Прежде всего потому, что 2 трлн руб. – слишком много для физлиц. Это означало бы, что средняя семья увеличила наличные накопления на 35 тыс. руб. при средней зарплате 50 тыс. Также большинство денег было снято не через банкоматы, а через кассы крупных банков – так делают в основном юрлица.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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