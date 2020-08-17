Доходы по вкладам рухнули. Сбербанк снизил ставки 68 0 Экономика

Держать деньги в банках для россиян становится себе дороже – вместо дохода граждане гарантировано получат убыток. Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам в рублях до уровня ниже инфляции. Максимальной ставкой по депозитам теперь будет 3,5%, что на 0,2-0,7% ниже прогнозируемой инфляции по итогам года. При этом чтобы получить такую ставку, нужно будет положить деньги на 1-2 года без права снять их. За решением Сбербанка последует все остальные кредитные организации.