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Доходы по вкладам рухнули. Сбербанк снизил ставки

17 Августа 2020 68 0 Экономика
Доходы по вкладам рухнули. Сбербанк снизил ставки

Держать деньги в банках для россиян становится себе дороже – вместо дохода граждане гарантировано получат убыток. Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам в рублях до уровня ниже инфляции. Максимальной ставкой по депозитам теперь будет 3,5%, что на 0,2-0,7% ниже прогнозируемой инфляции по итогам года. При этом чтобы получить такую ставку, нужно будет положить деньги на 1-2 года без права снять их. За решением Сбербанка последует все остальные кредитные организации.

Ставки ниже инфляции

  • Зампред ВТБ Анатолий Печатников пророчил в начале августа, что ситуация с доходами по вкладам в текущем году повторит 1990-е годы. В этом он видел большую проблему – граждане больше не будут нести деньги в банки и воспринимать их как источник сбережения и приумножения собственных средств. Но во многом это проблема самих банков, которые опускают ставки.
  • Сбербанк первым из крупных кредитных организаций снизил ее до 3,5% по рублевому вкладу «Сохраняй» (от 400 тыс. руб. на 1-2 года). По вкладу «Пополняй» ставка упала до 3,09%, а по вкладу «Управляй» – до 2,56%. Единственным предложением банка со ставкой 4% стал вклад «Встречай осень», но при одном условии – не менее 50 тыс. руб. вносятся на 1-2 года. В долларах у Сбербанка остался всего один вклад «Сохраняй» с доходностью 0,35% годовых при внесении от 10 тыс. долларов на 1 год.
  • Таким образом у крупнейшего банка страны ставки по всем вкладам оказываются ниже инфляции, которая в 2020 году составит 3,7-4,2%. С каждого вклада клиенты будут терять в реальном выражении разницу между ставкой и инфляцией – от 0,2% до 1,11%. Это ставит вопрос о том, куда россияне понесут 22 трлн руб., которые они держат на депозитах.
  • Согласно опросу «Росгосстрах банка» и НАФИ в июле, 32% вкладчиков собирались забрать вклады, если ставки будут ниже инфляции. Часть из них собиралась вложить их в акции через биржу – там уже обращаются 4 трлн руб. россиян, но примерно треть не имела четкого понимания, что делать со сбережениями.
  • Ставки по депозитам в банках снижаются вслед за ключевой ставкой Центробанка, которая опустилась до 4,25%, а в сентябре может достигнуть 4%. Ставка опускается для стимулирования кредитования и помощи в восстановлении экономики.
  • Однако, опуская ставку, ЦБ не отменяет нормативы Базельского соглашения, которые добавляют к конечному проценту 5-7%, идущих на формирование резервов, и еще 5%, предусмотренных в качестве прибыли коммерческих банков. Поэтому реального удешевления кредитов не получается – бизнесу они обходятся минимум в 15-17% годовых.
  • В то же время основой дешевых денег становятся сбережения россиян. Граждане лишаются дохода по вкладам, но это та плата, которую власти предлагают россиян за выход из кризиса.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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