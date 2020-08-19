Белоруссия уже потеряла 500 млн долларов из-за протестов 289 0 Экономика

Общие потери от протестных акций в Белоруссии уже составили не менее 500 млн долларов, но отсроченный ущерб может исчисляться миллиардами. Об этом информационному агентству БелТА заявил бывший заместитель руководителя администрации президента Белоруссии, а ныне помощник президента Валерий Бельский. Международное рейтинговое агентство Fitch до этого признало, что ухудшение политической ситуации в стране приведет к нарушению экономической деятельности, девальвации белорусского рубля и сокращению международных резервов.