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Белоруссия уже потеряла 500 млн долларов из-за протестов

19 Августа 2020 289 0 Экономика
Белоруссия уже потеряла 500 млн долларов из-за протестов

Общие потери от протестных акций в Белоруссии уже составили не менее 500 млн долларов, но отсроченный ущерб может исчисляться миллиардами. Об этом информационному агентству БелТА заявил бывший заместитель руководителя администрации президента Белоруссии, а ныне помощник президента Валерий Бельский. Международное рейтинговое агентство Fitch до этого признало, что ухудшение политической ситуации в стране приведет к нарушению экономической деятельности, девальвации белорусского рубля и сокращению международных резервов.

Стоимость национального протеста возрастает

  • Помощник Лукашенко Валерий Бельский оценил потери от протестов в Белоруссии в 500 млн долларов. «Это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов», – подчеркнул он. По его словам, нарушены «устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования», пострадали инвестиционная привлекательность страны, а также возможны санкции США и Евросоюза.
  • По информации Telegram-канала «Экономика Беларуси», правительство страны пытается безуспешно разместить ценные бумаги на Белорусской Валютно-фондовой бирже и взять в долг. Но международные инвесторы видят, как семь дней подряд котировки белорусского госдолга падают и не готовы вкладывать в облигации. Канал пишет, что в ближайшее время правительство включит печатный станок. «Что несомненно приведет к девальвации». По мнению канала, Лукашенко не будет заниматься сейчас экономическими проблемами и поддерживать белорусский рубль.
  • Этот прогноз поддерживает международное рейтинговое агентство Fitch. Оно предупредило власти Белоруссии, что ухудшение политической обстановки скажется на национальной валюте страны и приведет к сокращению международных резервов.
  • В этой ситуации есть и проблема для России – около половины внешнего долга Белоруссии приходится на российские банки. На 1 апреля текущего года внешний долг белорусских банков составлял 5,5 млрд долларов, и половина была выдана российскими кредитными организациями. Также Белоруссия должна России 8 млрд долларов из 39,5 млрд долларов общего государственного долга. Резервы ЦБ Белоруссии составляют всего 9 млрд долларов, из которых живой валюты – 4,2 млрд.
  • Учитывая это, Россия может сильно пострадать финансово из-за политического кризиса в Белоруссии. Впрочем, есть и косвенный ущерб – на фоне белорусских событий кредиторы не дают России в долг.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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