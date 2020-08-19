Капитал страны
ENGLISH
19 АВГ, 19:39 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Белоруссия уже потеряла 500 млн долларов из-за протестов
19 Августа 2020 289 0 Экономика
Общие потери от протестных акций в Белоруссии уже составили не менее 500 млн долларов, но отсроченный ущерб может исчисляться миллиардами. Об этом информационному агентству БелТА заявил бывший заместитель руководителя администрации президента Белоруссии, а ныне помощник президента Валерий Бельский. Международное рейтинговое агентство Fitch до этого признало, что ухудшение политической ситуации в стране приведет к нарушению экономической деятельности, девальвации белорусского рубля и сокращению международных резервов.
Стоимость национального протеста возрастает
- Помощник Лукашенко Валерий Бельский оценил потери от протестов в Белоруссии в 500 млн долларов. «Это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов», – подчеркнул он. По его словам, нарушены «устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования», пострадали инвестиционная привлекательность страны, а также возможны санкции США и Евросоюза.
- По информации Telegram-канала «Экономика Беларуси», правительство страны пытается безуспешно разместить ценные бумаги на Белорусской Валютно-фондовой бирже и взять в долг. Но международные инвесторы видят, как семь дней подряд котировки белорусского госдолга падают и не готовы вкладывать в облигации. Канал пишет, что в ближайшее время правительство включит печатный станок. «Что несомненно приведет к девальвации». По мнению канала, Лукашенко не будет заниматься сейчас экономическими проблемами и поддерживать белорусский рубль.
- Этот прогноз поддерживает международное рейтинговое агентство Fitch. Оно предупредило власти Белоруссии, что ухудшение политической обстановки скажется на национальной валюте страны и приведет к сокращению международных резервов.
- В этой ситуации есть и проблема для России – около половины внешнего долга Белоруссии приходится на российские банки. На 1 апреля текущего года внешний долг белорусских банков составлял 5,5 млрд долларов, и половина была выдана российскими кредитными организациями. Также Белоруссия должна России 8 млрд долларов из 39,5 млрд долларов общего государственного долга. Резервы ЦБ Белоруссии составляют всего 9 млрд долларов, из которых живой валюты – 4,2 млрд.
- Учитывая это, Россия может сильно пострадать финансово из-за политического кризиса в Белоруссии. Впрочем, есть и косвенный ущерб – на фоне белорусских событий кредиторы не дают России в долг.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
14:45 В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования
14:23 В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей
13:56 В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике
18 АВГ, 17:47 В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей
18 АВГ, 17:34 В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд
Написать комментарий