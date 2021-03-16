500 млрд рублей на национальные проекты попали к «недобросовестным исполнителям» 226 0 Экономика

Президент Владимир Путин обещает добиться экономического роста за счет реализации национальных проектов на общую сумму 25 трлн руб. Деньги на нацпроекты власти получили, повысив НДС до 20% и пенсионный возраст для россиян. В 2020 году финансирование проектов обошлось бюджету в 2,149 трлн руб. – больше чем прямая помощь экономике и гражданам страны в условиях пандемии. Однако, как выяснил Росфинмониторинг, 500 млрд руб. из этой суммы оказались у «недобросовестных исполнителей», то есть практически каждый четвертый рубль рискует пропасть, пишет ТАСС.