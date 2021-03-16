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500 млрд рублей на национальные проекты попали к «недобросовестным исполнителям»

16 Марта 2021 226 0 Экономика
500 млрд рублей на национальные проекты попали к «недобросовестным исполнителям»

Президент Владимир Путин обещает добиться экономического роста за счет реализации национальных проектов на общую сумму 25 трлн руб. Деньги на нацпроекты власти получили, повысив НДС до 20% и пенсионный возраст для россиян. В 2020 году финансирование проектов обошлось бюджету в 2,149 трлн руб. – больше чем прямая помощь экономике и гражданам страны в условиях пандемии. Однако, как выяснил Росфинмониторинг, 500 млрд руб. из этой суммы оказались у «недобросовестных исполнителей», то есть практически каждый четвертый рубль рискует пропасть, пишет ТАСС.

Нацпроекты доверили «недобросовестным»

  • Национальные проекты, за счет которых президент Путин обещает россиянам экономическое чудо и технологический прорыв, показали свою обратную сторону – коррупционную кормушку для избранных. Как пишет ТАСС, по данным Росфинмониторинга, из 2,149 трлн руб., выделенных в 2020 году на реализацию проектов, 500 млрд руб. оказались в руках сомнительных организаций.
  • Это 23% от всей суммы, или почти каждый четвертый рубль, который направляется на нацпроекты. Напомним, за счет чего идет финансирование – во-первых, это повышение НДС с 18% до 20% в 2019 году, а во-вторых, повышение пенсионного возраста для россиян. И то и другое дают бюджету дополнительные ресурсы для расходов на проекты, которые лично продвигает президент Путин. В частности, эти проекты включены в его предвыборные обещания 2018 года.
  • По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в 2020 году проверка участников национальных проектов его ведомство и Федеральное казначейство выяснили, что 6 тыс. компаний, заключивших более 20 тыс. госконтрактов по реализации проектов – «недобросовестные». Соответственно, 500 млрд руб., которые власти взяли с россиян на проекты, находятся в зоне риска.
  • Как отметил Чиханчин, благодаря проверкам удалось почти в пять раз снизить количество подозрительных операций номинальных юридических лиц и в три раза сократить объем нелегального вывода средств за рубеж. В общей сложности Росфинмониторинг сейчас вынужден контролировать 2,5 трлн руб. бюджетных средств, чтобы они не стали добычей злоумышленников.

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  • Дело осложняется тем, что в 2021 году власти направят на нацпроекты 2,456 трлн руб. Больше всего средств пойдет на проект под названием «Демография» – 825 млрд руб., на втором месте – строительство инфраструктуры – 404,5 млрд руб., на третьем – цифровая экономика – 177,9 млрд руб. По состоянию на 1 марта власти уже потратили 293,7 млрд руб., или 13,1% от годового плана по нацпроектам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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