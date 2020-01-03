ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?

Редакция «Капитала страны» составила рейтинг самых читаемых научно-популярных новостей на нашем ресурсе за 2019 год.

1. Ученые разгадали тайну объекта, покоящегося на дне Балтийского моря (340 тыс. просмотров)

Исследователи подводного мира обнаружили объект округлой формы на дне Балтийского моря в 2011 году. Длина объекта, расположенного на стометровой глубине, равна 70 метрам. Версии относительно того, что может представлять собой странная аномалия – разнятся. Некоторые считают, что это может быть частью флота потерпевших крушение неопознанных летающих объектов.

Однако группе дайверов удалось собрать образцы таинственной «конструкции», после чего они были предоставлены ученым для изучения. Исследование данных образцов показало, что объект на дне Балтийского моря является остатком ледниковых отложений.

2. Дефицит витамина В12 можно увидеть на лице (174 тыс. просмотров)

Одним из самых распространенных признаков дефицита витамина В12 в организме является подергивание возле глаз также, как и ощущение покалывания в ногах, ступнях или руках. Это может сопровождаться затруднениями с балансом или ходьбой. Среди других наиболее частых признаков дефицита витамина В12 врачи отмечают головокружение и вялость, запор, мышечную слабость и желтуху.

К счастью, дефицит витамина B12 относительно легко восполнить. Существуют доступные добавки или продукты, такие как обогащенные злаки, печень, молочные продукты, яйца и лосось - все с высоким содержанием витамина B12.

3. Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника (155 тыс. просмотров)

Бермудский треугольник - одна из самых загадочных областей Атлантического океана, в которой пропало огромное количество не только кораблей, но и воздушных судов. Граница опасной зоны проходит рядом с Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

Но британские ученые утверждают, что раскрыли загадку аномальной зоны и знают причину исчезновений в Бермудском треугольнике. Это гигантские 1000-футовые волны-убийцы,

4. Только стакан этого сока прочистит закупоренные артерии и проконтролирует кровяное давление (130 тыс. просмотров)

Закупоренные или заблокированные артерии могут быть вызваны тромбом или бляшкой, которая образуется и накапливается в результате высокого уровня холестерина в крови. Это может привести к серьезным заболеваниям, включая и проблемы в роботе сердечно-сосудистой системы.

Портал FARSnews представляет вашему вниманию рецепт, включающий лимонный сок, яблочный уксус и мед, с помощью которого вы сможете просто и здорово прочистить артерии и снизить артериальное давление.

5. Ученые рассказали о неизвестном металле НЛО с внеземной структурой (75 тыс. просмотров)

В последние десятилетия по всему миру многие люди становятся очевидцами полета неопознанных летающих объектов, но власти утверждают, что внеземной цивилизации на планете Земля нет.

Но, в руках сотрудников группы «Звездная академия», в состав которой входят бывшие сотрудники спецслужб и исследователи из США, оказались 8 фрагментов обшивки неопознанных летающих объектов, которые потерпели крушение на Земле.

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