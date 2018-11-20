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Ученые разгадали тайну объекта, покоящегося на дне Балтийского моря

20.11.2018 23:53
Ученые разгадали тайну объекта, покоящегося на дне Балтийского моря

Ученые приблизились к полной разгадке тайны аномального объекта, покоящегося на дне Балтийского моря.

Исследователи подводного мира обнаружили объект округлой формы на дне Балтийского моря в 2011 году. Длина объекта, расположенного на стометровой глубине, равна 70 метрам. Версии относительно того, что может представлять собой странная аномалия – разнятся. Некоторые считают, что это может быть частью флота потерпевших крушение неопознанных летающих объектов.

Теоретики заговора заявили, что лежащий на дне объект имеет поразительное сходство с вымышленным космическим кораблем, небезызвестным «Тысячелетним соколом» из киносаги «Звездные войны». Ряд других экспертов уверяет, что это остатки затонувшего города.

Остатки ледника на дне Балтийского моря

Разгадка проста

Однако группе дайверов удалось собрать образцы таинственной «конструкции», после чего они были предоставлены ученым для изучения. Исследование данных образцов показало, что объект на дне Балтийского моря является остатком ледниковых отложений.

Ледниковый период оказал значительное влияние на формирование дна Балтийского моря. В своей большей части рельеф дна формировался под воздействием движущихся ледников. Вышеописанное исследование, которое было проведено учеными из Стокгольмского университета, подтвердило: аномальный объект в Балтийском море не что иное, как отголосок данного процесса.

Объект, высота которого составляет 26 футов (7,92 м) был обнаружен командой исследователей из Швеции. Несмотря на выводы ученых, морские исследователи из Ocean X утверждают, что на дне Балтийского моря покоится не естественная структура. Так, Стефан Хогерборн, входящий в команду Ocean X, сообщил о том, что их электрооборудование перестало работать, когда они находились в 200 метрах от объекта. Он также заметил, что когда они отплыли на значительное расстояние от объекта, электрооборудование вновь стало функционировать, пишет express.co.uk.

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