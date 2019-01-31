Только стакан этого сока прочистит закупоренные артерии и проконтролирует кровяное давление

31.01.2019 08:05



Закупоренные или заблокированные артерии могут быть вызваны тромбом или бляшкой, которая образуется и накапливается в результате высокого уровня холестерина в крови. Это может привести к гипертензии, которая представляет собой особое состояние человека, характеризующееся стойким повышением артериального давления. Как только артерии человека оказываются закупорены холестериновыми бляшками, очень трудно снова освободить их и сделать чистыми для того, чтобы убрать у человека состояние гипертензии, которое негативно влияет на роботу сердечно-сосудистой системы.

Эксперты считают, что высокий уровень холестерина, который влияет на появление повреждения артерии и/или холестериновой бляшки, прежде всего связан с курением, наследственностью, плохим питанием, недостатком физических упражнений, ожирением и диабетом. С этой проблемой люди вынуждены обращаться в медицинские учреждения и принимать большие дозы лекарств. И хотя обращение за медицинской помощью всегда является рекомендуемым способом решения таких проблем со здоровьем, это может стать дорогостоящим. Поэтому, FARSnews представляет вашему вниманию рецепт, включающий лимонный сок, яблочный уксус и мед, с помощью которого вы сможете просто и здорово прочистить артерии и снизить артериальное давление.

Так, для приготовления сока необходимо взять 1 чашку имбирного сока, 1 чашку чесночного пюре, 1 чашку лимонного сока, 1 чашку яблочного уксуса и 2 чашки меда. Затем, извлеките сок из ингредиентов, положите имбирь, чеснок, лимонный сок и уксус в кастрюлю и варите на среднем огне 30 минут, помешивая, после чего, снимите с огня и дайте полностью остыть. Добавьте 2 чашки меда и хорошо перемешайте. Налейте получившийся сок в чистую посуду и храните в холодильнике. Принимать сок следует по 1 столовой ложке утром, днем и вечером натощак. Сок можно хранить в холодильнике до 2 месяцев.

Почему это работает? Чеснок поможет освободить артерии от бляшек и уменьшить уровень плохого холестерина в крови. Он также может снизить уровень сахара в крови, что в свою очередь помогает в потере веса. Имбирь способен увеличить поток крови и предотвратить сердечные заболевания. Он также наполнит вас энергией для увеличения физической активности, тоже помогая в потере веса. Лимон поможет отрегулировать сердечный ритм, восстанавливая правильную функцию работы сердца. Яблочный уксус поможет очистить организм от токсинов, а мед борется с бактериями, заряжает организм энергией и снижает уровень холестерина и сердечных заболеваний. Тем не менее, прежде чем использовать данный рецепт необходимо проконсультироваться со своим врачом.