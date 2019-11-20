Дефицит витамина В12 можно увидеть на лице

Подергивание возле глаз может быть признаком дефицита витамина В12.

Подергивания обычно происходят в одном или другом глазу - они могут вызывать раздражение, но обычно они не являются болезненными. Тем не менее, это может свидетельствовать о дефиците витамина В12 в организме.

Точно так же ощущение покалывания в ногах, ступнях или руках может сигнализировать о дефиците витамина B12. Ощущение может начаться с ног, а затем перейти к рукам. Это может сопровождаться затруднениями с балансом или ходьбой. Эта проблема, известная как невропатия, чаще встречается у людей старше 50 лет.

Среди других наиболее частых признаков дефицита витамина В12 врачи отмечают головокружение и вялость, запор, мышечную слабость и желтуху.

Витамин В12 используется организмом для поддержания здоровья нервной системы и выработки красных кровяных клеток. Некоторым группам людей трудно получить его в достаточном количестве, например, пожилым людям, вегетарианцам и людям с нарушениями пищеварения, такими, как болезнь Крона.

К счастью, дефицит витамина B12 относительно легко восполнить. Существуют доступные добавки или продукты, такие как обогащенные злаки, печень, молочные продукты, яйца и лосось - все с высоким содержанием витамина B12.

Доктор Джон Д. Инглэнд, невролог из Центра наук о здоровье Университета штата Луизиана в Новом Орлеане, говорит: «Люди с подозрением на нервные расстройства должны поговорить со своими врачами о скрининговых тестах, особенно о содержании глюкозы в крови, уровне витамина B12 и сывороточного белка, поскольку эти тесты часто могут указывать на общие причины невропатии».

Он подчеркивает, что есть много людей с невропатией, которые годами ходили без диагноза и лечения. И неврологи, и люди с невропатией должны знать, что правильный выбор тестов имеет решающее значение для точного диагноза.

Тем не менее, подергивание глаз может быть не связано с недостатком витамина В12. Могут существовать и другие причины, например, усталость, стресс, аллергия или сухость глаз, пишет spring.org.