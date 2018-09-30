Учёные рассказали о неизвестном металле НЛО с внеземной структурой

30.09.2018 15:09



По заверениям группы специалистов, в их распоряжении находятся несколько образцов инопланетного материала.

В последние десятилетия по всему миру многие люди становятся очевидцами полёта неопознанных летающих объектов, но власти утверждают, что внеземной цивилизации на планете Земля нет. Предполагаемые инопланетные корабли периодически то появляются, то исчезают, иногда оставляя после себя загадочные знаки и следы на Земле. Немногие знают, что есть и реальные доказательства существования таинственных объектов, и некоторые из них изучают учёные. Так, накануне появилась информация о том, что экс-сотрудниками секретных служб и некоторыми исследовательскими учреждениями Соединенных Штатов Америки была создана специальная группа именуемая "Звёздная академия". Задача данной группы: изучить следы инопланетного присутствия на нашей планете. В руках исследователей оказалось 8 фрагментов обшивки неопознанных летающих объектов, которые потерпели крушение на Земле.

Результаты лабораторных исследований, которые были проведены сотрудниками "Звёздной академии" оказались просто невероятными. Неизвестный металл НЛО оказался материалом, которого вообще не существует в земной природе.

"На планете Земля нет такой структуры", - сообщили эксперты.

Необычный материал похож на соединение магния, цинка и висмута, и прежде ученые не встречали подобной комбинации. Кроме того, исследования показали, что боковая поверхность материала подвергалась искусственной обработке и имела определённые очертания. Исследователями также было установлено, что материал действует как волновод для терагерцовых частот (электромагнитных волн). Источники утверждают, что более полную информацию о неопознанных летающих объектах могут дать образцы, которые хранятся на одной из секретных баз Пентагона, расположенной вблизи Лас-Вегаса. Данные образцы изучает особое подразделение, специализирующееся на развитии программы определения авиационных и космических угроз, пишет ktelegram.com.