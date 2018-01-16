Резервный фонд приказал долго жить, Президент попросил деньги найти на социальные проекты 539 0 Итоги дня

Аппетит приходит во время еды. Вот так и мы – проели Резервный фонд. Но еще одна кубышка осталась - Фонд национального благосостояния, в котором на 1 января 2018 года находилось 3,75 трлн. рублей. Надолго ли хватит? Мнение наших экспертов.

Поножовщина в Пермской школе. Страна в шоке. Зачем и почему? Пока не ясно. Нападавшие задержаны. Бог им судья. А что же дальше будет? У них, что там, совсем крыша съехала? Или это только в Перми? Или что-то неладно в этой стране?

Президент Путин попросил своих чиновников изыскать средства на увеличение в бюджете расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Что ж, может и найдут? Президенту не откажешь. Особенно, перед новыми выборами.

А у «Газпрома» денежки – то есть! Почитайте, сколько он, «Газпром», собирается инвестировать в строительство своих новых газопроводов. Живут же люди!

Китай возвращает на родину своих взяточников. А наворовали они всего - то 8,5 миллиардов рублей. По нашим меркам, смешные деньги. Вот ведь крохоборы! При таком ВВП за какие-то копейки людей мочалить!