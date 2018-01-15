Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ЯНВ, 14:46 МСК
USD (ЦБ)    56,3569
EUR (ЦБ)    68,2562
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Китай вернул в страну 1300 беглецов-взяточников, скрывавшихся за границей

15.01.2018 05:44
Китай вернул в страну 1300 беглецов-взяточников, скрывавшихся за границей

Власти КНР отловили за границей 1300 своих беглецов-взяточников, нанесших убытки в 980 миллионов юаней (8,5 миллиардов рублей) в прошлом году, передает «Газета.RU», ссылаясь на сообщение китайской газеты China Daily.

По данным властей страны, еще около 800 китайских граждан, которые подозреваются во взяточничестве, скрываются в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
14:05 0 0
Евгений:

Нельзя убежать незамеченным и нельзя украсть незаметно миллионы. Значит это кому то нужно. Их возвращения боятся и не допустят кто в доли.

11:35 0 0
Наблюдатель:

Вот так надо, а не сопли жевать!

Статьи

Мальтийский орден российского бизнеса. Зачем богатые россияне покупают гражданство Евросоюза

Мальтийский орден российского бизнеса. Зачем богатые россияне покупают гражданство Евросоюза
Политика

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?
Экономика

Либо с нами, либо против нас. Что показал отказ «Альфа-банка» работать с «оборонкой» из-за санкций США

Либо с нами, либо против нас. Что показал отказ «Альфа-банка» работать с «оборонкой» из-за санкций США
Политика 1

Реорганизация глобальных цепочек стоимости в контексте длинноволновой цикличности режимов внешнеэкономической политики

Реорганизация глобальных цепочек стоимости в контексте длинноволновой цикличности режимов внешнеэкономической политики
Исследования

Узнай, страна

Тамбовская добровольческая акция #РоссииНуженПутин вышла на всероссийский уровень

Тамбовская добровольческая акция #РоссииНуженПутин вышла на всероссийский уровень

Тамбовская школьница написала лучшее сочинение о будущем страны и встретилась с президентом

Тамбовская школьница написала лучшее сочинение о будущем страны и встретилась с президентом

Новости компаний

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Новости СМИ

Новости дня

14:44 Курильские острова подключат к высокоскоростному интернету Курильские острова подключат к высокоскоростному интернету
Кровавая резня в пермской школе. Что произошло и кто виноват
Кровавая резня в пермской школе. Что произошло и кто виноват
14:24 22 января в Московском доме композиторов простятся с Владимиром Шаинским 22 января в Московском доме композиторов простятся с Владимиром Шаинским
13:57 Лавров: Россия уважает целостность Украины без Крыма Лавров: Россия уважает целостность Украины без Крыма

Узнай страна!

11:36 Тамбовская добровольческая акция #РоссииНуженПутин вышла на всероссийский уровень Тамбовская добровольческая акция #РоссииНуженПутин вышла на всероссийский уровень
Бюджетный маневр президента. Как и на что Путин планирует увеличить расходы
Бюджетный маневр президента. Как и на что Путин планирует увеличить расходы
11 ЯНВ, 13:10 Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»
10 ЯНВ, 18:26 Пожарная обстановка – на контроле Пожарная обстановка – на контроле

Новости компаний

28 ДЕК, 18:07 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter