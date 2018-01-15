Китай вернул в страну 1300 беглецов-взяточников, скрывавшихся за границей

15.01.2018 05:44



Власти КНР отловили за границей 1300 своих беглецов-взяточников, нанесших убытки в 980 миллионов юаней (8,5 миллиардов рублей) в прошлом году, передает «Газета.RU», ссылаясь на сообщение китайской газеты China Daily.

По данным властей страны, еще около 800 китайских граждан, которые подозреваются во взяточничестве, скрываются в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.