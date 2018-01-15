Кровавая резня в пермской школе. Что произошло и кто виноват 188 0 Тренды События и факты

В пермской школе № 127 произошла поножовщина. Зачинщиками конфликта, переросшего в драку с ножами, оказались двое подростков. Оба задержаны и доставлены на допрос. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. К моменту написания материала сообщалось о 15 пострадавших.

Что произошло

Конфликт, переросший сначала в драку, а затем в поножовщину, произошел между двумя несовершеннолетними подростками: бывшим и нынешним учеником школы. Разнять оппонентов попытались педагог и другие учащиеся школы. Все это привело к тому, что было ранено пятнадцать человек. В их числе, как рассказал РИА Новости один из родителей, – учительница химии. Также, по его словам, подростки старались наносить удары в область шеи.

Некоторые учащиеся, выбежав из школы, побежали за помощью в соседний ТЦ «Кит». В самом учебном заведении была проведена срочная эвакуация 750 человек, включая около 700 детей. Уроки в школе были отменены. Как позднее прокомментировал случившееся представитель ТЦ, прибежавшие дети были все в крови. Они наперебой стали объяснять, что на них напали в школе.

«Сотрудники торгового центра немедленно нажали на «тревожную кнопку» — вызвали охрану и позвонили во все экстренные службы. Медики «скорой помощи» приехали очень быстро, практически в течение 10 минут. До их приезда сотрудники магазина занимались детьми: успокаивали и дали попить воды», — рассказал собеседник.

К школе прибыло восемь бригад «скорой помощи», в том числе две реанимационных, две педиатрических и четыре линейных врачебных. Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, учитель и еще двое молодых людей 15–16 лет отправлены в городскую клиническую больницу №4. Им делают операции. Преподаватель и два подростка находятся в тяжелом состоянии. Еще у девятерых учащихся зафиксированы незначительные травмы – они были досмотрены медиками Детской краевой клинической больницы.

Кроме медиков и полицейских к месту происшествия выезжал губернатор Пермского края Максим Решетников, а также сотрудники Министерства территориальной безопасности. Около школы был развернут штаб МЧС, сама территория заведения огорожена.

Кроме этого, в учебное заведение были направлены сотрудники центрального аппарата. Им предстоит оценить функционал школьной охраны и лиц, которые отвечают за профилактику преступности среди подростков.

Герой-преподаватель

Преподавательница, тяжелораненая в результате кровавого конфликта и отправленная на операцию, оказала помощь нескольким школьникам, попытавшись оттолкнуть преступника. В результате чего они смогли сохранить свои жизни. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили родители одного из учащихся.

Резал сам себя и состоял на учете

Как выяснилось, один из участников конфликта вел себя неадекватно: подросток наносил себе увечья. Об этом стало известно от сотрудников ТЦ, куда очевидцы случившегося обратились за помощью. Они рассказали, что в магазин прибежало около 12-13 детей. По их словам, кровавую драку начали подростки лет 16-ти, сначала ранив педагога, а затем напав на других школьников. После этого один из устроителей драки стал резать сам себя.

Позднее, как проинформировали в управлении МВД по Пермскому краю, один из участников конфликта числился в психоневрологическом диспансере. Кто это бы конкретно, пока не сообщается. Не исключено, что это был именно тот подросток, который решил резать сам себя.

Система видеонаблюдения не работала

Система наблюдения пермской школы находилась в нерабочем состоянии. Об этом РИА Новости сообщила представитель губернатора Пермского края. «Есть информация, что в школе не работало видеонаблюдение», — говорится в сообщении.

Также, по словам представителя охранного предприятия, сотрудники его компании явились к месту происшествия за две с половиной минуты. «Первое, что они увидели — выбегающих из здания школы детей, многие были без верхней одежды и в крови», – сообщил он.

Реакция властей

После случившегося был создан оперативный штаб, во время заседания которого глава Пермского края Максим Решетников дал поручение: ужесточить требования, которые предъявляются к охранным предприятиям, занимающихся обеспечением безопасности образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко.

«По итогам заседания штаба у губернатора дано поручение ужесточить требования к охранным предприятиям, которые оказывают услуги обеспечения безопасности в образовательных учреждениях», — говорится в сообщении. Она также проинформировала, что пострадавшим школьникам, а также их родителям специалисты оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также создана телефонная горячая линия, по которой можно получить консультацию психолога.

Как пишут СМИ, в Пермь вылетела детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила, что в данный момент важно оказать всю помощь пострадавшим детям и их семьям. «Мы на постоянной связи с главой региона, Следственным комитетом РФ, Минздравом РФ, уполномоченным по правам ребенка в регионе», — заявила она.