«Надеяться на свои силы». Россия проела Резервный фонд – что дальше? 1607 0 Интервью и комментарии

Правительство России исчерпало Резервный фонд, который с 1 февраля будет официально ликвидирован. В декабре на финансирование бюджетного дефицита из него был потрачен последний триллион. Теперь у властей осталась одна «кубышка» – Фонда национального благосостояния, в котором на 1 января 2018 года находилось 3,75 трлн руб. Какую роль сыграл Резервный фонд в экономике страны, сможет ли правительство надуть еще одну «подушку безопасности» и когда Россия останется без «заначки» на черный день?





Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Резервный фонд был создан в 2008 году вместе с Фондом национального благосостояния путем разделения Стабилизационного фонда, который, в свою очередь, существовал с 2004 года. По моему мнению, Резервный фонд сыграл положительную роль в обеспечении стабилизации российской экономики в ходе недавних экономических кризисов. Следует отметить, что он являлся частью золотовалютных резервов. Однако в целом этими резервами управляет ЦБ РФ, а вот их частью, под названием Резервный фонд – Минфин. Смысл существования данного фонда заключался в том, чтобы тратить его средства на бюджетные нужды, когда сильно падают мировые цены на нефть и обычных доходов госбюджета не хватает. Как известно, даже в самый разгар кризисов 2008 и 2014 годов, правительство исправно выплачивало все положенные пенсии, пособия и прочие бюджетные платежи. Существенную помощь в этом и оказал Резервный фонд. Он выполнил свою задачу и сейчас необходимость в его существовании исчезла. Я полагаю, что и одного, оставшегося у Минфина – Фонда национального благосостояния вполне достаточно. Тем более что средства Резервного фонда полностью закончились.

Средства Резервного фонда могли быть вложены только в иностранные государственные облигации и валюту. По моему мнению, это не совсем правильно в условиях антироссийских санкций. Механизм размещения средств Фонда национального благосостояния более гибок. Его можно тратить, в том числе и на финансирование инвестиционных проектов в России. Я полагаю, что таких проектов в нашей стране достаточно много. Приток государственных инвестиций способен существенно улучшить показатели российской экономики. В этом смысле, увеличение ФНБ может оказаться полезным. По моему мнению, возможное исчерпание ФНБ это естественный процесс, зависящий от динамики мировых цен на нефть и потребности экономики в инвестициях. Бояться этого не нужно. Я полагаю, что правительству гораздо важнее обеспечить экономический рост в России, хотя бы на уровне среднемирового. Ведь по итогам 2017 года он может оказаться почти в 2 раза меньше.

Россия занимает 7-е место в мире по размеру золотовалютных резервов. Я исключаю такую ситуацию, что наша страна может их утратить в обозримом будущем. Грамотное расходование средств ФНБ является не только желательным, но и необходимым для стимулирования стабильного роста ВВП.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Резервный фонд сыграл свою роль в экономике, которую еще будут оценивать позднее, но можно заметить, что его средства, изъятые из экономики с 2000-х годов, не сделали ничего в самой России (что безусловно нехорошо), а поддержка в 2014 году и позднее была оказана очень серьезная. Можно сказать, что вложение аккумулированных ранее средств в проекты страны могло бы создать/воссоздать крупную промышленную и инфраструктурную базу для развития России и ее меньшей зависимости от возможных «партнерских» санкций, но этот момент приводит к дальнейшему обсуждению – грамотных проектов в стране не хватало тогда и не хватает сейчас, а вложение средств без должного контроля приводит к стадионам с бюджетом небольших стран или космодрому, откуда улетело очень много денег.

К сожалению, говорить об однозначности принятых решений нельзя, слишком много факторов было за создание такого фонда и против. Решение было принято, на тот момент, просчитанное правительством, как самое правильное. Конечно, есть определенная непрозрачность размещения средств и их использование именно в США, но там держат деньги большинство стран мира и на тот момент времени такой подход был оптимальным. Теперь, когда курс руководства принял законченную форму возрождения сильной и самодостаточной экономики, закрытие Резервного Фонда и работа только с ФНБ выглядят оправданными. Одного фонда – кубышки стране вполне достаточно, как с юридической и административной, так и с экономической точек зрения. Экономика не зависела ранее от Резервного Фонда, не будет и теперь, общая сумма по притоку из ФНБ будет соответствовать потребностям бюджета России, поэтому влияние конкретного финансового потока будет нивелировано другим потоком, уже из ФНБ и внутренних поступлений. Если ситуация будет двигаться в том же направлении и новые деньги Минфин направлять никуда не будет, то есть все затраты будут идти на потребление, то ФНБ можно будет исчерпать за 2-3 года. Конечно, можно и за один, но подобные повороты в экономической политике не приведут к росту экономики, а вот проблем на внешнем рынке добавят, как из-за снижения лояльности зарубежных инвесторов (берем прямые инвестиции, а не спекулянтов), так и из-за особенностей выпуска ликвидности на внутреннем рынке. Россия может пойти по пути западных стран, имея долги по 2-3 ВВП страны и рассказывая о своей успешности, но парадигма развития страны и созданная конфронтация на глобальном рынке с англосаксонским капиталом не позволяет остаться без резервов, пусть даже в тех же государствах. К сожалению, наш тип государственного устройства и управления предполагает надеяться на свои силы, поэтому подобным ФНБ структурам в финансовой модели России всегда будет отводиться специальное место, а возможный рост внешнего долга всегда будет скоррелирован с резервами государства.

Наталья Мильчакова, замдиректора-аналитического департамента «Альпари»: Резервный фонд сыграл в экономике России неоднозначную роль. Он позволял затыкать дыры в бюджете, но не способствовал развитию. Но ожидать иного было трудно – он и создавался ради «пожарных мер», а не ради развития. Что касается ФНБ, то в период недавнего кризиса он сыграл роль не только в латании дыр бюджета ПФР, но еще и сработал на те проекты, которые как раз способствуют экономическому и технологическому развитию страны, в первую очередь, речь идет о проекте «Ямал СПГ», который частично был профинансирован из ФНБ на 150 млрд руб. Аккумулирование сверходходов от продажи нефти и газа в государственной «кубышке» имеют смысл, важно только, чтобы эти средства расходовались бы прозрачно и на действительно важные для экономики страны проекты. Власти поступили достаточно гибко – и профинансировали точечно важный проект, и на черный день деньги остались.

Сегодня объем средств в ФНБ, по сообщениям СМИ, составляет 3,15 трлн руб., что соответствует примерно 3,8% от ВВП. При росте цены нефти, в том числе, если среднегодовая цена нефти будет составлять в 2018 году 60 долларов за баррель (что возможно, но не гарантировано никем), доходы ФНБ резко вырастут, но до 7% от ВВП вряд ли дойдут. В любом случае рост накоплений – это позитив для экономики. Если разразится новый экономический кризис, средства в ФНБ начнут быстро таять. То есть то, что у государства имеются сбережения на будущее, это хорошо, но важно только, чтобы «кубышка» пополнялась за счет доходов от других экспортных товаров, не только от нефти, где цены слишком волатильны, а, допустим, еще и от экспорта технологий и машиностроительной продукции. Но это произойдет не прямо сейчас, нужно время для роста в обрабатывающей промышленности и для того, чтобы наши товары заняли достойное место на мировом рынке, лет 5-7 как минимум.

Не у каждой страны мира есть резервные фонды или иные «фонды благосостояния», где накапливаются средства на черный день. Более того, стран, где есть такие фонды – меньшинство. Так что без резервов обойтись можно, но вопрос в том, что мы будем делать «как наступят зимние холода», то есть когда наступит новый кризис. С другой стороны, у Венесуэлы тоже был резервный фонд, где так же, как и у нас, аккумулировались нефтегазовые доходы, но это ее не спасло от тяжелейшего кризиса. Лучше ориентироваться на опыт Норвегии, где есть фонд национального благосостояния, размер которого в долларах почти втрое больше нашего ФНБ на сегодня. Но средствами из этого фонда государство управляет как опытный портфельный управляющий, вкладывая их в надежные активы развитых стран и получая дополнительные доходы. Интересно, что впервые в истории Норвегия распечатала свою «кубышку» для помощи национальной промышленности только в период недавнего кризиса. А до этого средства не использовались, но и не лежали мертвым грузом, а работали.

Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер»: Если говорить в целом, то Резервный фонд просуществовал как минимум на год дольше самых оптимистичных прогнозов международных финансовых институтов, что говорит о том, что средства расходовались крайне осторожно. Напомню, что максимальных значений капитализации фонд достиг еще в сентябре 2008 года, когда его размер оценивался в 142,6 млрд долларов США. После этого средства фонда неумолимо таяли, несмотря на то, что Минфин и ЦБ неоднократно предпринимали попытки его пополнения. Если угодно, можно говорить, что эти миллиарды, полученные в результате формирования сверхдоходов от экспорта энергоресурсов по ценам, более чем вдвое превышающим текущие значения, можно было бы потратить «с умом», вложив их в промышленное производство, социальные проекты в сфере образования и здравоохранения, инфраструктурные проекты. Теоретически многомиллиардные инвестиции в экономику действительно могли бы привести к ускорению темпов роста ВВП. Но при этом стоит отметить, что весь положительный заряд для экономики был бы в любом случае нивелирован в результате негативного воздействия не одного, а двух кризисных периодов (мирового финансового кризиса 2009-2010 годов и текущего, начавшегося в конце 2014 года после двукратного падения стоимости нефти и введения антироссийских санкций). Однако достаточно сложно принять и тот факт, что средства фонда на начальных этапах резкого спада в экономике, до перехода к плавающему курсу рубля, расходовались на поддержание текущего курса.

Надо отметить, что в условиях дефицита бюджета без средств Резервного фонда, подушки безопасности, ущерб для экономики, а особенно для экономики финансового, банковского сектора, а также для сферы пенсионного обеспечения, был бы куда более значительным.

Собственно, с исчерпанием средств резервного фонда необходимость в пресловутой подушке безопасности никуда не ушла. На мой взгляд, теперь вся нагрузка просто будет возложена на ФНБ. Расширение функционала фонда и рост нагрузки на него потребует значительного расширения возможностей его пополнения (при том, что по сути основной источник не изменится). Масштабные интервенции, к которым казначейство и регулятор прибегли в декабре 2017 года, а также грядущая январская волна, в ходе которой будет закуплено валюты на в 257,1 млрд руб., говорят о том, что правительство не будет отказываться от создания резервов как минимум в обозримом будущем.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Природа существования таких фондов в России, как Стабилизационный, Резервный, Фонд Национального благосостояния заключается в том, что наша экономика — сырьевая, и примерно половина бюджетных расходов напрямую зависит от величины цены на нефть. Эти фонды — это своеобразная финансовая подушка, которую используют домохозяйства на случай непредвиденных обстоятельств, например, потери работы или болезни одного из членов семьи. И так же, как и перед домохозяйством, перед руководством страны всегда стоит выбор: тратить эти деньги сейчас или отложить, перевести в доллары или другие инвестиционные инструменты и потратить потом? И побеждает либо политика экономии, либо политика быстрого развития, но дело в том, что государство — это не домохозяйство, оно существует не в вакууме, а в условиях глобализации взаимодействует со всеми остальными странами на планете, а точнее — конкурирует с ними. И, если несколько стран выбирают стратегию накопления, а остальные — бурного развития, то выиграют конкуренцию, скорее всего, те, кто больше тратит и кто является меккой для бизнеса, держит низкими налоги. Поэтому, можно сказать, что стратегия замораживания денег в резервных фондах является эффективной, но не слишком дальновидной, тем более что резервы создаются в валюте и бондах стран-конкурентов, которые получают преимущество и развивают свою экономику. Домохозяйству, можно сказать, слишком большая финансовая подушка вредна, так как она означает, что нет направлений развития, в которые можно было бы эти деньги вложить, что идет стагнация. Об этом же и говорит слишком большой размер ФНБ, полагаю, что доведение его до 7% от ВВП еще является разумной целью, но далее поднимать этот показатель не стоит. Я бы предложил провести эксперимент: расходовать средства ФНБ на финансирование доходов, которые первое время выпадут из бюджета, если либерализовать налоговое законодательство для малого и среднего бизнеса. И посмотреть на эффект через 2-3 года, когда появится много малых и средних предприятий, вырастет уровень жизни населения, Россия станет меккой для международного бизнеса, а доходы бюджета вернутся к прежним значениям.

Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»: Резервный фонд сыграл положительную роль в период кризиса 2008-2009 годов – за счет этих средств правительству удалось поддержать и даже нарастить уровень расходов бюджета в кризисный период, что, несомненно, способствовало быстрому выходу экономики из кризиса. Другое дело, что отчисления в Резервный фонд – это всегда изъятие денег из экономики, то есть негативное влияние на экономический рост. В идеале, разумеется, государству не следует изымать из экономики больше, чем нужно на функционирование самой структуры государства, если наблюдается серьезный профицит бюджета, в рыночной экономике логичнее снижать налоги. Однако политическая ситуация середины 2000-х складывалась таким образом, что была большая вероятность, что излишки денег уйдут на увеличение госрасходов, так что создание Резервного фонда в таких условиях было целесообразным – иначе эти деньги были бы попросту проедены. По той же причине политику пополнения ФНБ стоит скорее считать политикой психологического спокойствия власти. Впрочем, при нынешней подавляющей и продолжающей расти доле государства в экономике России, действовать в рамках чисто рыночных методов регулирования экономики, возможно, не всегда наиболее эффективно. Что касается инвестирования в инфраструктурные проекты – это, разумеется, было правильной политикой для ФНБ. Беда только в том, что в России – как на законодательном уровне, так и в плане практической реализации проектов – отсутствуют надежные высоколиквидные инструменты вложения средств (например, распространенные на Западе инфраструктурные облигаций с наличием траншей разного уровня и госгарантий). В таких условиях вкладывать большие деньги в инфраструктуру суверенным фондам просто технически тяжело – с точки зрения требований к надежности и ликвидности вложений.

Намерение увеличить ФНБ до 7% ВВП – это просто декларация. В реальности все будет определяться не столько действиями российских властей, сколько уровнем цен на сырьевых рынках. Решение пополнять ФНБ можно расценивать скорее как положительное – с учетом упомянутого доминирования государства в экономике и крайне малой вероятности реализации сценария снижения налоговой нагрузки на бизнес. По той же причине особо сильного влияния на экономику постепенное пополнение ФНБ оказывать не будет.

Бюджетный дефицит в России сейчас сокращается – как в процентах к ВВП, так и в абсолютном выражении. Кроме того, правительство намерено активизировать активность на рынке государственных заимствований – как внутренних, так и внешних. В связи с этим, мы пока не считаем в среднесрочной перспективе риск оказаться без «подушки безопасности» для России существенным – если, конечно, не произойдет обвал цен на сырьевых рынках.