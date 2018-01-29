Новые санкции США, митинги сторонников Навального, рождаемость падает, таможня «не дает добро» 413 0 Итоги дня

США наделяют себя правом вводить новые санкции в отношении любых компаний, которые будут сотрудничать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Контрагентам российских предприятий грозит запрет на использование долларов при расчетах и получение кредитов в США. Какую цель преследуют «оборонные» санкции? Мнения наших экспертов.

Сегодня власти США должны опубликовать «кремлевский доклад», в котором будут обозначены российские предприниматели, близкие к Кремлю. В отношении фигурантов доклада Вашингтон может в последующем ввести санкции.

28 января, во многих российских регионах состоялись митинги, участники которых выражали протест против недопуска на выборы президента России Алексея Навального.

С 2015 года государственные органы произвели закупки работ и услуг, реализующих их полномочия, примерно на 14 млрд. рублей. Стало ли от этого стране жить лучше?

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2017 году уровень рождаемости в России показал самый большой минимум за последнее десятилетие, А вроде, деньги за детей теперь платят. Или только собираются платить?

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что согласно стратегии развития промышленности по переработке отходов в России показатель утилизации отходов должен выйти на мировой уровень и составить 60%, В настоящий момент данный показатель в России составляет 7-9%.

Таможня стала отслеживать покупки российских граждан за рубежом и, если общая сумма купленных вещей превышает 10 тысяч евро, а пошлина в 30% не заплачена, россиянам грозит конфискация товара, штраф или уголовная ответственность.