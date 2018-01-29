Госорганы закупили работы и услуги на выполнение собственных полномочий на 14 млрд. рублей

29.01.2018 17:17



За период с 2015 по вторую половину 2017 годов государственные органы произвели закупки работ и услуг, которые реализуют их полномочия, на сумму равную приблизительно 14 млрд. рублей, пишет Интерфакс. Об этом сообщают в пресс-службе Счетной палаты РФ. Наибольшее количество подобных закупок было произведено Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством энергетики России.