В ожидании «кремлевского доклада». Кому и чего стоит бояться 866 0 Тренды События и факты

Сегодня власти США должны опубликовать «кремлевский доклад», в котором будут обозначены российские предприниматели, близкие к Кремлю. В отношении фигурантов доклада Вашингтон может в последующем ввести санкции.

Без публичной презентации

В «кремлевский доклад» США попадут политики, представители бизнеса и должностные лица, которые были замечены в близких связях с Кремлем. Попадание в доклад не будет означать автоматического введения санкций, однако информация, содержащаяся в документе, может лечь в основу дальнейших решений американских властей.

Все списки и отчеты, которые сопроводят доклад, будут представлены в соответствии с требованиями закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент Дональд Трамп подписал 2 августа. В нем речь идет об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР.

По информации источников из Конгресса США, «кремлевский доклад» будет представлен двумя частями: открытой и засекреченной. В его подготовке активное участие принимал директор Национальной разведки. После презентации данный документ направят в профильные комитеты и палаты Конгресса. Подчеркивается, что публичной презентации «кремлевского доклада» не будет, но, вероятно, утечек вполне можно ожидать.

Чайка, Фридман и Усманов

О конкретных фигурантах списка практически ничего не известно. Не называются ни имена, ни организации. Некоторые СМИ только делают предположения, кто может стать фигурантом «кремлевского доклада».

Со своей стороны некоторые американские законодатели решили подсказать авторам доклада, кого стоит включит в этот «черный список». Как пишет ТАСС, ранее сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио, Кори Гарднер, а также Линдси Грэм в своем послании госсекретарю Рексу Тиллерсону рекомендовали «обратить внимание» на российского генпрокурора Юрия Чайку и известного бизнесмена Алишера Усманова.

Кроме этого, как утверждает New York Times, многие из представителей российского бизнеса за последние несколько месяцев через лоббистов совершали попытки оказать хоть какое-то влияние на власти США, чтобы обезопасить себя и свой бизнес. Но, кто они, какие компании представляют и к чему привели их «просьбы», – ничего не известно.

В беседе с ТАСС неназванный собеседник из аппарата Конгресса обозначил конкретные имена, которые могут быть включены в «кремлевский список». В частности, речь шла о бизнесменах Геннадии Тимченко, Аркадии и Борисе Ротенбергах, а также о Юрии Ковальчуке. Кроме этого, в список «могут попасть» Чайка, Усманов, а также совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен.

Как предполагает эксперты, даже «упоминание мельком» может привести к сложностям в ведении бизнеса на международном уровне. По одной причине: зарубежные контрагенты и банки могут относиться к упоминанию в «кремлевском докладе» как к фактору риска.

С другой стороны, есть российские чиновники, некоторые из которых подчеркивали, что обнародование так называемого «списка олигархов» и последующая возможность риска введения санкций иметь последствия будут, но их масштаб для экономики России будет не так «плачевен».

«Максимально сократить риски»

В связи с этим в некоторых российских компаниях решили «перестраховаться». Так, еще в первых числах января зампредседателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев объявил, что компания направила предприятиям оборонного комплекса уведомление о прекращении обслуживания по причине санкций. Вместе с этим Сысуев подчеркнул, что организация не планирует за один раз разорвать все отношения с оборонными предприятиями. «Мы стараемся максимально сократить риски», – поясняет он.

Также, как напоминает РБК, в конце декабря в Forbes вышло интервью с Михаилом Фридманом. В беседе с изданием основатель «Альфа-Групп» отметил, что на российские банки санкции Запада влияют. «Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями», – заявлял он. Весте с этим он отметил, что финансирование оборонных предприятий происходило за счет государства. «Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», – заключил Фридман.