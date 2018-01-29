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ИЗМИР

«Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее». Чем закончилась всероссийская «забастовка избирателей» Алексея Навального

29 Января 2018 538 0 Тренды События и факты
«Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее». Чем закончилась всероссийская «забастовка избирателей» Алексея Навального

В минувшее воскресенье, 28 января, во многих российских регионах состоялись митинги, участники которых выражали протест против недопуска на выборы президента России Алексея Навального. Оппозиционер решил провести «забастовку избирателей» после того как в ЦИК ему отказали в регистрации кандидатом, сославшись на судимость по делу «Кировлеса».

До митинга не дошел

За несколько часов до того как митинг начался в Москве, в офис ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), расположенный на Автозаводской, прибыли сотрудники полиции. Правоохранители стали требовать, чтобы работники штаба все вышли из здания, поскольку есть угроза взрыва. Затем, как сообщает РБК, полиция задержала четырех сотрудников штаба.

Что касается самого Навального, то его задержали после того как в российской столице началась акция на Тверской. В своем Twitter он сделал соответствующую запись, а потом разместил видео. «Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее», – обратился оппозиционер к митингующим.

Позднее, как уточнит Интерфакс, в московском главке сообщили, что против Алексея Навального составили протокол по ст. КоАП о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2). Отмечается также, что еще одно нарушение закона может грозить политику арестом на срок до тридцати суток.

«Собчак – это фальшивка»

В Москве митингующие за Навального собрались около памятника Маяковскому. Затем они планировали двигаться в сторону Пушкинской площади – традиционное место сбора поклонников оппозиционера. В общей сложности акция длилась около трех часов, и завершилась возле дома правительства (Краснопресненская набережная). Сколько человек принимало участие в митинге – данные об этом, как обычно расходятся. Тем не менее, в МВД заявили, что в столичном митинге участниками акции стало примерно тысяча человек, а вот, по словам организаторов, помитинговать пришло около 5–7 тыс. человек.

Участников акции полиция просила разойтись и не мешать «другим гражданам» соблюдать «организованность и порядок». Однако протестующие старались не обращать на происходившее внимания, и выкрикивали заготовленные лозунги: «Россия без Путина», «Собчак – это фальшивка», а также «Бойкот, забастовка».

Сама же Собчак, обещавшая отойти от предвыборной гонки, если Навального допустят на выборы, под занавес митинга прибыла к ОВД «Якиманка», где находился оппозиционер. Телеведущая обратилась с призывом к своим сторонникам помочь тем, кого задержали на акциях протеста, независимо от того, чьими сторонниками они являются, «Яблока», ПАРНАСа, Партии прогресса или других. Как сообщал сайт «ОВД-Инфо», на 18:30 в Москве было задержано 16 участников.​

От Москвы до Владивостока

Как ранее анонсировал Навальный, акции протеста планировалось провести в 118 городах. Однако с властями удалось согласовать митинги только в 80% случаев. Самые первые акции состоялись в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Магадане, а также в Чите, Улан-Удэ и Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке, например, митинг согласовать не удалось, но люди все равно пришли. Как пишут «Ведомости», в Telegram-канале «Команда Навального» публиковались фотоснимки с митингов, согласно которым можно было сделать выводы, что участниками «сборов» стали от нескольких десятков до нескольких сотен митингующих. Несогласованными акциями протеста оказались в Москве и Санкт-Петербурге.

Как рассказал глава федерального штаба Навального Леонид Волков, несмотря на то что большинство акций в регионах удалось согласовать, на их организаторов оказывалось сильное давление. Так, в Омске, Пскове, Мурманске, Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Ярославле и других городах, сотрудники полиции заявлялись в штабы оппозиционера и забирали агитматериалы с призывами стать участниками «Забастовки избирателей». В ряде городов прошли административные аресты штабных координаторов (нарушение правил проведения публичных мероприятий), в том числе в Уфе, Орске, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Краснодаре и так далее.

Как уточняют в РБК, больше всего задержаний прошло в Чебоксарах (порядка 50 человек) и Уфе (около 45). Далее Кемерово (31 человек), Мурманск (23 задержанных), Тула и Москва (по 16), Томске (12 человек), Санкт-Петербург (11) и Волгоград (10 митингующих). Задержания проходили и в Архангельске, Астрахани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске. В общей сложности было задержано 257 человек по всей России.

Самоизоляция?

Как считает политолог Николай Миронов, так называемая «относительная малочисленность» акции «выходного дня» в поддержку Навального можно объяснить ошибками, допущенными оппозиционером за последнее время. «Летом 2017 года Навальный «захватил» уличный протест, но дальше начались ошибки: повторение однообразных акций, заведомо безуспешные попытки заставить власть пустить его в избирательную кампанию», – поясняет эксперт. По его словам, главная ошибка Навального – это его «политический эгоцентризм». То есть, вместо того чтобы поддерживать и развивать диалоги о развитии России, его штабы зациклились на недопуске к выборам, что, как считает Миронов, «широкому избирателю малоинтересно».

Противоположного мнения придерживается сотрудник Центра политических технологий Борис Макаренко. Он убежден, что заявлять о «политическом конце» Алексея Навального еще рановато. «Пока существует городской средний класс, которого волнуют поднимаемые им проблемы коррупции, пока у этого класса нет достойного представителя на политической арене, у Навального будет «поляна» для работы», – поделился своим мнением с РБК эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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