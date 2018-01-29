«Дохлая лошадь, на которой не поедешь». Подорвут ли санкции США обороноспособность России? 189 0 Интервью и комментарии

Сегодня, 29 января, США наделяют себя правом вводить новые санкции в отношении любых компаний, которые будут сотрудничать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Согласно закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции», ограничения предполагается вводить за «существенные» сделки. Контрагентам российских предприятий грозит запрет на использование долларов при расчетах и получение кредитов в США. Как это отразится на экспорте вооружений, который на волне успеха в Сирии достиг в 2017 году 14 млрд долларов? Какую цель преследуют «оборонные» санкции? И поможет ли развиваться российской «оборонке» недавно созданный опорный банк на базе «Промсвязьбанка»?





Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»: Значительная часть экспорта – это поставки в зоны конфликтов, в которых прямо или косвенно присутствуют интересы государства. Пример – те же поставки в Сирию или негласные – на территорию ОРДЛО. Здесь нет экономической отдачи, так что и ограничить нечего. Сходная ситуация – с поставками вооружений немногим дружественным режимам, как правило, под российские же кредиты, которые потом будут списаны. А с продажами на относительно открытом рынке, конечно, трудности будут.

Целью санкций, совершенно не скрываемой, является принудить РФ отказаться от той стратегии, которая оказалась сформированной после событий 2014 года. А перечисленные пункты – это те меры, с помощью которых цели предполагается достичь, либо ожидаемые побочные действия. Было бы странно, если бы при принятии стратегических решений руководство РФ не учитывало этих возможных последствий.

Никакие ограничения эффективности не добавляют. А засекречивание информации даже не позволит судить об уровне этой эффективности. Это, скорее, вынужденная и реактивная мера, чем предусмотренная стратегия развития ВПК.

С одной стороны, это плохо, так как расчеты по оборонному заказу выводятся из публичного поля, а оборонные расходы – из зоны общественного контроля. Впрочем, снявши голову, по волосам не плачут. С другой стороны, эта мера выводит из зоны риска российские банки, которые могли попасть под санкции уже по самому факту обслуживания оборонных предприятий санкционного списка.

Наталья Мильчакова, замдиректора-аналитического департамента «Альпари»: Полагаем, что санкции не отразятся на экспорте вооружений, так как покупателями их являются не частные лица или компании, а государства. А США не могут распространить свои санкции на государства.

Мы полагаем, что санкции – совершенно неэффективный рычаг давления на Россию. Представители немецкого бизнеса уже сравнили санкции с «дохлой лошадью, на которой не поедешь», подразумевая, что это неработающий инструмент для тех, кто их вводит. Основная цель США – устранить конкурента на рынке вооружений, но это невозможно, так как такие сделки заключаются на уровне государств.

Создание банка для ВПК – хорошая идея, она поможет предотвратить риски оборонной отрасли даже со стороны российских банков, находящихся под санкциями либо не желающих в будущем оказаться фигурантом санкционного списка. Однако пока не совсем ясно, какую роль в развитии отрасли будет способен сыграть этот новый банк. Для развития имеют значение низкие процентные ставки по кредитам, но это уже зависит от Банка России.

Алексей Панин, директор московского офиса Urus Advisory: Рынок торговли оружием даже в открытой части, то есть на уровне сотрудничества между правительствами, крайне непрозрачный, поэтому эффективно налагать санкции на сделки довольно сложно. Кроме того, ключевые партнеры России на этом направлении через одного сами состоят не в самых простых отношениях с США, поэтому при должном желании сделки можно проводить и без всякого вовлечения инструментов, экстерриториально регулируемых США (т.е. американской валюты, корсчетов и компаний). Например, через бартер. Поэтому вряд ли это то направление российского госбизнеса, на которое можно давить через санкции.

Вопросы конкуренции при наложении санкций, безусловно, принимаются во внимание, однако они не всегда являются ключевыми. В противном случае американские законотворцы как-то попытались бы поддержать бизнес ExxonMobil в России (ежегодный досанкционный уровень инвестиций в российскую экономику – около 1 млрд долларов, которые фактически пришлось списать), однако этого не произошло. Прежде всего, речь действительно о рычаге давления, то есть некой экономической дубине против того, что американцы называют «российской военной агрессией».

Банк еще не создан – пока это рассматривается в качестве одного из вариантов и неясно, насколько этот сценарий приоритетный.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Пока формулировки в новом пакете санкций слишком расплывчаты, чтобы можно было точно сказать, насколько они будут эффективны: скорее всего, законодатели США и сами не знают точно, насколько сильно они хотели бы «закрутить гайки» в отношении российского ВПК. В документе прописан запрет только на «существенные» сделки, при этом расшифровки этого термина нет, он очень расплывчат и может трактоваться как угодно. Конечно, ВПК начинает нести урон с момента вступления санкций в силу, но оценить масштаб этого урона сложно в силу того, что невозможно посчитать, сколько потенциальных клиентов российского ВПК просто не придет с заказом. С теми, кто откажется от текущих заказов, все более-менее понятно, а вот те, кто даже не начнет переговоры в силу того, что будет бояться санкций со стороны США — их даже невозможно посчитать. Но в целом, думаю, что провала в экспорте вооружений не будет: нашими союзниками и богатыми покупателями вооружений по-прежнему остаются Индия, Китай, Въетнам, Алжир, и они вряд ли будут останавливать или сокращать покупки. Полагаю, что развитие современных финансовых и IT-систем позволит российским оборонным предприятиям обходить большинство ограничений, маскируя продажу вооружений под другие операции, и отследить это будет практически невозможно. Думаю, что США преследуют цель подвинуть Россию со второго места по объему продажи вооружений, то есть используют не совсем честные способы конкуренции, но этот рынок настолько взаимосвязан, что, скорее всего, сами тоже понесут косвенный урон. Возможно, мы потеряем в первые два года около 10% объема экспорта вооружений, но найдем новые пути и схемы для их продажи, и через четыре года объем экспорта будет восстановлен.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Я полагаю, что не произойдет какого-то массового отказа иностранных покупателей от контрактов на поставку российского оружия. По сути, главные покупатели – это такие государства как Иран, Китай, Индия, Египет и прочие. У многих из них имеются определенные политические и экономические разногласия с США и другими западными странами. Это во многом предопределяет выбор именно российского оружия. Однако я не исключаю усложнения логистики и расчетов в процессе исполнения контрактов. Это может снизить рентабельность продаж российских производителей оружия.

По моему мнению, главной целью США является все же попытка ликвидировать конкуренцию на мировом оружейном рынке. Иными словами деньги важнее политики. Хотя, конечно, присутствует страстное желание американских политиков заодно помешать развитию российского военно-промышленного комплекса.

Создание нового банка можно только приветствовать. Оборона страны является настолько важным делом, что необходимо полностью исключить любые риски негативного влияния антироссийских санкций. Кроме того, наличие подконтрольного государству банка в системе ВПК может помочь борьбе с коррупцией.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Как показали предыдущие события, реакция на запреты, когда они приносят убытки, всегда приводит к их обхождению. Экспорт оружия будет производиться с участием третьих лиц и компаний, юрисдикция которых окажется в офшорах или странах, где отслеживать сделки США будет сложно, ведь сказать о запрете и добиться его исполнения – это две большие разницы, как говорили в Одессе. Что касается срыва новых контрактов, то здесь простор для вмешательства гораздо больше, но и здесь есть трудности. Контракты со странами НАТО до сих пор идут в обычном режиме, там просто хотят, чтобы их вооружение было пригодным к службе. Индия сбивает цену, как может, по всем позициям, но если мы будем больше уделять внимания Пакистану и Китаю (не открывать контракты, а показать намерения), то их власти не откажутся от качественного и недорогого вооружения. Другие страны, которые также могут изменить подход к закупкам и даже пересмотреть их кардинально, ориентируются на многие показатели и часть откажется от рассмотрения продукции российских оружейников, но уже имеющихся в заказах на ближайшие 2-3 года более чем достаточно. К сожалению, обстановка слишком быстро меняется, поэтому деньги от продажи продукции ВПК – «приятный довесок», но основная цель всех изменений – это насыщение собственной армии и дополнительные мощности могут быть брошены именно туда. США уже давно пытаются убрать нас с рынка вооружений и техники, не только из-за модернизации и подготовки армии, но и (в большей степени) из-за потери возможности продавать свое на новых рынках (а теперь – еще и на своих). Когда прямыми методами не получилось, Вашингтон стал действовать более избирательно и начал бить по финансовым потокам ВПК России. Эта стратегия принесла первоначальный успех и создание обходных путей подпитки оборонного комплекса. Одним из них стал «Промсвязьбанк», который будет работать только с внутренними потоками (внешняя розница пока остается) и не страшится санкций и связанных с ними ограничений. Он аккумулирует все «токсичные» потоки и будет эффективной мерой по обходу санкций на всех уровнях международного сотрудничества. Внешние контракты будут обеспечиваться за счет имеющихся каналов, в том числе и западных банков, но их проведение не будет блокироваться по указанным выше причинам, слишком много выгодоприобретателей, чтобы санкции действительно заработали.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Санкции могут быть существенны для компаний, против которых они направлены. Но в нашем случае, как нам кажется, это существенных проблем не создаст. Мы торгуем не пистолетами, а авиацией и артиллерийскими комплексами и нашими покупателями являются не компании, а государства. В первую очередь крупные. Например, Индия. А против них санкции вводить себе дороже. Именно поэтому не было санкций против покупателей советского оружия.

В ответ мы продолжим продажу нашего оружия. Зеркальные санкции здесь вряд ли возможны. Наше влияние на мировую экономику не так велико. А вот перейти в оружейных расчетах на национальные валюты – это было бы полезно и эффективно.

Модернизации военных сил напрямую вряд ли помешает. Оборонный заказ обеспечен бюджетом. Но вот ударить по бюджету в случае своего успеха санкции могут.

Главной целью новых санкций, на наш взгляд, является не только и не столько ослабление России, сколько желание захватить полностью рынок вооружений. Трамп обещал увеличить рабочие места. При американских зарплатах сделать это можно только за счет высоко рентабельного производства. Оборонка относится к таким отраслям.

Новый банк, бесспорно, будет эффективным. И американские санкции показали, что мы сработали на опережение. Беда лишь в том, что это не решит всех проблем. Слишком масштабная отрасль с медленным оборотом, чтобы финансировать ее исключительно из внутренних ресурсов.