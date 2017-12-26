Навального слили, трагедия в Москве, Промсвязьбанк накрылся, Путин оценил работу правительства 380 0 Итоги дня

Навальный ожидаемо проиграл. По закону, человек с непогашенной судимостью (а это он) баллотироваться в президенты не может. Вот и не смог. Центризбирком его документы не принял.

Трагедия в Москве. Рейсовый автобус въехал в подземный переход. Погибли люди. Что его туда понесло, предстоит выяснять следствию. Водитель, вроде бы, не пьяным был.

Центробанк продолжает «зачистку» коммерческих банков. Самых крупных. Вслед за «Открытием», «Бин банком» и другими настал черед и «Промсвязьбанка», председатель правления которого и главный акционер г-н Ананьев срочно заболел и уехал заграницу на лечение. Что ж. Дай бог ему здоровья. А с ситуацией в нашем банковском секторе мы попробовали разобраться здесь. Читайте! Куда денежки – то нести. В банки, или как встарь, в трехлитровую банку?

Кремль не считает, что снятие кандидатуры Навального не приведет к снижению явки на выборы президента России. А ведь явка избирателей – главная проблема. Кого выберут – и так понятно. А вот, сколько народу на участки придет – вопрос. А ведь В.В. хочет быть всенародно избранным.

Хорошо работаем! Президент Путин оценил работу правительства.

Враг не пройдет! Министр финансов Силуанов пообещал российским инвесторам, что новые финансовые инструменты РФ, выпускаемые в 2018 году, не попадут под американские санкции.