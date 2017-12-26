Минус один кандидат: Алексея Навального не допустили до выборов президента России 885 0 Тренды События и факты

Никакой интриги не получилось: ЦИК не допустил до президентских выборов основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. 25 декабря Избирком не стал регистрировать инициативную группу, которая выдвинула оппозиционера. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, к документам, которые были представлены, у членов ЦИК не было никаких вопросов.

Судимый оппозиционер

Главная причина, из-за которой оппозиционер лишился шансов побороться за пост президента России, стала его непогашенная судимость. Напомним, что в 2013 году Навальный получил пятилетний условный срок по делу о хищении имущества кировского госпредприятия «Кировлес». Спустя три года ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) потребовал от Верховного суда РФ заняться пересмотром этого дела. Однако Навального еще раз приговорили к этому же сроку. Согласно закону РФ, это означает, что оппозиционер сможет побороться за президентский пост только в 2028 году.

Председатель комиссии Элла Памфилова дала двойственный комментарий. Сначала она спросила Навального, считает ли он, что в компетенции Центризбиркома снять его судимость, а затем отметила, что ЦИК был заинтересован в том, чтобы пустить оппозиционера на выборы, для того чтобы он «набрал процент, соответствующий его популярности».

Ранее, как мы писали, соратники Навального провели на пляже в Сосновом бору встречу, по итогам которой выдвижение оппозиционера на выборы президента поддержало 742 человека. Необходимые документы ЦИК принял. В свою очередь, основатель Фонда борьбы с коррупцией призвал своих сторонников бойкотировать выборы, если его не допустят до предвыборной гонки. Кроме этого, он заявил, что устроит по всей России акцию протеста против решения ЦИК.

Работа на собственную аудиторию

Решение ЦИК не стало ни для кого сюрпризом. По словам политологов и экспертов, изначально было понятно, что Навальному откажут из-за непогашенной судимости.

«Отказ Навальному в регистрации не является сюрпризом, в том числе, и для самого Алексея Анатольевича. Все его действия были направлены на создание образа оппозиционера, которому власти якобы отказывают в реализации его планов по участию в избирательной кампании», – считает лидер движения «Новая Россия» и директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Тем не менее, по словам политолога, оппозиционер в любом случае решил работать на свою собственную аудиторию. «На тех, кто остался в рамках его поддержки, а также на западную аудиторию, которая сейчас муссирует образ Путина, якобы не допускающего оппозицию к выборам и проводящего выборы на безальтернативной основе», – сказал Исаев. По его мнению, такого рода действия со стороны Навального будут происходить «весь президентский цикл», что нежелательно, поскольку существуют «сложные геополитические отношения, когда различные иностранные спонсоры способны обеспечить поддержку этим инициативам».

Внутренняя мотивация Кремля

Однако существует и другой взгляд на ситуацию. Как считает сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник, в самой истории недопуска значение имеет не внешний фактор (собственно судимость Навального), а именно внутренняя мотивация Кремля. В беседе с РБК эксперт подчеркнул, что российские власти, если бы на самом деле имели интерес «к интриге», то вполне могли посмотреть на это решение с другой стороны, и дать возможность оппозиционеру стать участником предвыборной кампании.

«Но у Кремля линия была на проведение неконфликтной кампании… У власти задача провести максимально дежурную кампанию без эпатажа», – подчеркивает эксперт. В частности, он разъясняет: если бы Навальный «прошел» в президентскую гонку, то он стал бы мелькать на федеральных каналах, что, вероятно, не входило бы в планы Кремля, отвыкшего от «критики лидера в федеральном телеэфире». Плюс ко всему, как считает Ивахник, появление Навального на телевидении привлекло бы внимание людей, которые «ранее не были с ним знакомы». «Ясно, что Навальный бы не выиграл, — добавил Ивахник. — Но при его активной работе — а он эффективный организатор — он получил бы около 15% голосов избирателей», – добавил эксперт.

Что касается так называемой «предвыборной интриги», то для ее воплощения Кремль собирается использовать других кандидатов, в частности, телеведущую Ксению Собчак и директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который внезапно был выдвинут от КПРФ. Ивахник поясняет, что даже несмотря на то, что Собчак публично и во всеуслышание не соглашается с кремлевской позицией по ряду вопросов, она заявляла о том, что не собирается подвергать критике самого Путина. Какая-никакая, а гарантия. Что касается Грудинина, то этот человек вообще мало кому знаком, следовательно, не представляет угрозы «для главного кандидата».

Бойкот выборам не помеха

В Кремле уже озвучили свое отношение к недопуску Навального и его призывам бойкотировать выборы президента. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказ в регистрации в кандидаты не скажется на интересе к предстоящим выборам и никак не повлияет на их легитимность, передает РИА Новости.

«Опять же это, скорее, прерогатива ЦИК. Мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», – подчеркнул Песков.

Навальный: Путин испугался

После объявленного решения ЦИК оппозиционер обратился с призывом к своим сторонникам. На своем канале в YouTube он опубликовал видео-обращение с призывом объявить забастовку избирателей. Комментируя решение избиркома не допускать его к предвыборной гонке, Навальный заявил, что президент России «испугался реальной конкуренции на выборах 2018 года».

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин, и те кандидаты, которых он лично выбрал. Которые не представляют для него ни малейшей угрозы и которые не вели и не будут вести избирательную кампанию», – подчеркнул оппозиционер. Добавив, что с этого момента избирательные штабы «Навальный 2018» становятся штабами забастовки, а активисты будут наблюдать за явкой избирателей, а также агитировать против предстоящих выборов.