Новые евробонды Минфина будут невидимы для американской финансовой системы

26.12.2017 15:21



Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российские банки будут обеспечивать финансовую анонимность еврооблигаций Минфина, которые будут выпущены в 2018 году для российских инвесторов. Он подчеркнул, что все операции по евробондам будут проходить внутри России, минуя расчетные организации, поэтому останутся невидимыми для американской финансовой системы и не смогут быть заблокированы из-за санкций, пишет РБК.