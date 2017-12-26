Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ДЕК, 00:22 МСК
USD (ЦБ)    57,7343
EUR (ЦБ)    68,5422
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Новые евробонды Минфина будут невидимы для американской финансовой системы

26.12.2017 15:21
Новые евробонды Минфина будут невидимы для американской финансовой системы

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российские банки будут обеспечивать финансовую анонимность еврооблигаций Минфина, которые будут выпущены в 2018 году для российских инвесторов. Он подчеркнул, что все операции по евробондам будут проходить внутри России, минуя расчетные организации, поэтому останутся невидимыми для американской финансовой системы и не смогут быть заблокированы из-за санкций, пишет РБК.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?
Экономика

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью
Интервью и комментарии 2

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды
Экономика 1

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре
Экономика 2

Узнай, страна

Александр Никитин вошел в группу губернаторов, продемонстрировавших политический рост в 2017 году

Александр Никитин вошел в группу губернаторов, продемонстрировавших политический рост в 2017 году

Александр Никитин: Тамбовская область встречает 2018 год с оптимизмом

Александр Никитин: Тамбовская область встречает 2018 год с оптимизмом

Новости компаний

Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Новости СМИ

Новости дня

26 ДЕК, 23:56 Американские ученые выяснили, что тропические леса начали «загрязнять» атмосферу Земли Американские ученые выяснили, что тропические леса начали «загрязнять» атмосферу Земли
Минус один кандидат: Алексея Навального не допустили до выборов президента России
Минус один кандидат: Алексея Навального не допустили до выборов президента России
26 ДЕК, 23:33 Сборная России проиграла Чехии на старте МЧМ-2018
26 ДЕК, 22:19 Турецкие власти назвали новые условия расторжения брака Турецкие власти назвали новые условия расторжения брака

Узнай страна!

26 ДЕК, 11:58 Александр Никитин вошел в группу губернаторов, продемонстрировавших политический рост в 2017 году Александр Никитин вошел в группу губернаторов, продемонстрировавших политический рост в 2017 году
Смертельный автобус. Что произошло в Москве на Славянском бульваре
Смертельный автобус. Что произошло в Москве на Славянском бульваре
22 ДЕК, 20:54 В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест
21 ДЕК, 09:59 Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун
15 ДЕК, 14:45 Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Новости компаний

26 ДЕК, 19:25 Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter