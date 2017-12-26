В Кремле не считают, что легитимность выборов снизится из-за снятие кандидатуры Навального

26.12.2017 15:37



Отвечая на вопросы журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не согласен с мнением некоторых экспертов о снижении явки и, тем более, легитимности выборов главы государства в 2018 году из-за отказа в регистрации кандидатуры Алексея Навального, пишет Интерфакс. Также Дмитрий Песков отметил необходимость проверить на соответствие законодательству призыв оппозиционера к забастовке избирателей.