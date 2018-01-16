Медведев на Гайдаровском форуме, наехали на Путина, «свиное дело», налоговые реформы приближаются 535 0 Итоги дня

Премьер Дмитрий Медведев заявил на «Гайдаровском форуме», что современные технологии изменят много чего. И рынок труда, налоговое и гражданское законодательство, и всю правовую систему. Хорошо, если доживем. Читайте здесь.

Вот и на Путина наехали. Забраковали подписи в его поддержку, собранные на двух режимных заводах Курганской области. Якобы, в рабочее время их собирали, а это, по закону, не положено. А обеденный перерыв ведь еще никто не отменял? А это нерабочее время! Совсем совесть бюрократы потеряли!

«Левада Центр», объявленный недавно «иностранным агентом», отказался публиковать данные социальных опросов об общественном мнении по поводу президентских выборов. И это правильно! Во-первых, деньги на проведении опросов сэкономят, во-вторых, людям мозги пудрить не будут, в-третьих, чего там спрашивать – итак все ясно!

«Свиное дело». «Не нужен нам берег турецкий» и свинина их нам не нужна! У нас, как писал еще Крылов, под каждым дубом вековым по свинье лежит и жёлуди жрет. А сколько у нас этих дубов по тайге сибирской растет! А если серьезно, то читайте здесь.

«Самозанятых» граждан предлагают обложить налогом. Министерство экономического развития с этим несогласно. Они там тоже, все такие - самозанятые? Или как? Мы попробовали разобраться.

Налоги могут быть снижены! Для граждан с низкими доходами. Тут-то они и заживут! Узнайте, как в эту категорию записаться.