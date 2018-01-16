Минтруд и Минэкономразвития установят налоговые платежи для категории самозанятых граждан

16.01.2018 15:59



Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить для категории самозанятых граждан ежегодный единоразовый фиксированный налоговый платеж, пишет РБК. Однако, министр экономического развития Максим Орешкин считает, что такой платеж будет неудобен и не будет стимулировать самозатяных граждан легализовать свой вид деятельности. По его словам, наиболее удачным решением будет перечисление процентов с поступлений денежных средств, а если их нет, то не возникнет и налоговых обязательств.