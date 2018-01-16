В Кургане аннулировали подписи в поддержку Путина – их в нарушение законодательства собирали на заводах в рабочее время 515 0 Тренды События и факты

В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина забраковали и аннулировали подписи, которые 11 января были собраны на двух режимных заводах в Курганской области. Это произошло из-за нарушений законодательства, которые были допущены во время их сбора. Однако инцидент не окажет никакого влияния на саму избирательную кампанию.

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О допущенных нарушениях во время сбора подписей сообщил пресс-секретарь штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, передает «Коммерсант». В разговоре с изданием он выразил благодарность всем, кто отдал свои подписи в поддержку Путина. По словам Кондрашова, ошибки были допущены руководством двух предприятий Курганской области «Курганмашзавод» и «Курганхиммаш».

«Без консультаций со штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем»,— рассказал представитель штаба. Отметив, что региональные власти тоже ничего не знали об этой инициативе.

Спасибо КПРФ

О допущенных нарушениях стало известно благодаря курганскому отделению КПРФ. Сначала была получена информация из областной федерации профсоюзов, после чего была составлена соответствующая жалоба о нарушении закона «О выборах президента» и подана в Центризбирком. В документе говорится, что 11 января подписи собирались среди работников цеха №120 ОАО «Курганмашзавод», причем, в рабочее время. Сотрудников попросили принести удостоверяющие личность документы.

На следующий день, 12 января, планировали собирать подписи в прессово-сборочном заводе, который входит в состав ОАО «Курганмашзавод». Эту информацию подтвердили и работники кадрового отдела предприятия. Кроме этого сообщается, что 11 января также собирались подписи в поддержку Путина на ООО «Курганхиммаш», и тоже в рабочее время.

ЦИК проверит

Как сообщила в беседе с «Интерфаксом» секретарь ЦИК Майя Гришина, Центризбирком будет проводить проверку по факту возможных нарушений, допущенных в Кургане во время сбора подписей в поддержку Путина. Проверка должна пройти в течение десяти дней. Она также отметила, что, несмотря на аннулированные результаты, подобный факт не отразится на регистрации кандидата.

«Обращение действительно в ЦИК поступило, дано поручение разобраться, проверить и установить, были ли какие-то нарушения, которые влекут ответственность», – завила Гришина, комментируя ситуацию.

Секретарь ЦИК также отметила, что, согласно законодательству Российской Федерации, подписи, которые были собраны на рабочих местах, не считаются действительными. «В то же время, если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может», – отметила Гришина. Добавив, что штабы всех кандидатов «очень жестко проверяют подписи, собранные в поддержку претендентов на президентское кресло, тщательно отбраковывают автографы, которые вызывают сомнения».

Штаб Путина тоже проверит

Проверка будет проведена и избирательным штабом Путина, в который каждый день поступают сообщения о нарушениях, которые были допущены во время сбора подписей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. По его словам, большая часть таких сигналов являются ложными, «выдумки недоброжелателей».

«Это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте. Но те случаи, которые подтверждаются, мы над ними работаем», — заявил Кондрашов. Что касается забракованных 200 подписей на курганских заводах, то информация об этом поступила «с места».

Говоря об общем числе собранных подписей, Кондрашов отметил, что в поддержку действующего президента уже поступило более 700 тыс. подписей. Агентство также напоминает, что, согласно закону РФ, самовыдвиженцам надо собрать минимум триста тысяч подписей, с условием, что не более 7,5 тыс. в одном регионе.