Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО? 622 0 Экономика

В последние дни 2017 года Евросоюз потребовал от ВТО наложить на Россию торговые санкции в размере 1,39 млрд евро из-за ограничения импорта свинины. Почему Россия запрещает поставки свинины, как это нарушает правила ВТО, о каком ущербе может идти речь и какие могут быть последствия у судебного разбирательства?

С чего все началось

В декабре 2013 года в Литве и Польше были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). После этого в начале 2014 года Россия наложила запрет на ввоз живых свиней и поставки свиноводческой продукции из ЕС. Евросоюз подал иск в ВТО, и в августе 2016 года третейские арбитры признали запрет России на поставки свинины неправомерным и противоречащим международным стандартам. Причем, по заключению арбитров, нарушение длилось с января по сентябрь 2014 года – после этого запрет на ввоз свинины действовал в рамках продэмбарго, введенного Россией в ответ на санкции Евросоюза, и правилам ВТО уже не противоречил.

Российская сторона подала апелляцию на решение суда, заявив, что ситуация с африканской чумой свиней в прибалтийских странах и Польше продолжает ухудшаться и принимаемые ЕС меры не приносят эффекта. Однако апелляция была отклонена, и, исполняя решение суда, 6 декабря 2017 года Россельхознадзор снял полный запрет на поставки свинины из стран ЕС, введенный из-за АЧС, сохранив ограничения только на регионы, где были зафиксированы вспышки болезни. Однако импорт свинины из ЕС все равно остается под запретом – теперь уже в рамках продэмбарго.

Евросоюз подал жалобу в ВТО, потребовав ответных санкций и возмещения ущерба. Сумма санкций рассчитана как общая стоимость свиноводческой продукции из ЕС в 2013 году, штраф ежегодно будет повышаться на 15%.

В чем суть претензий ЕС?

Самый первый иск европейцев в 2014 году был основан на том, что в России в 2013 году тоже происходили вспышки АЧС, однако формальных препятствий по закупкам свинины из пораженных регионов не вводилось. Если бы на тот момент Россия предъявила официальные документы по запрету на закупки свинины и у внутренних производителей, обвинить ее в нарушении норм ВТО было бы гораздо проблематичней.

В недавнем иске Евросоюза, поданном в начале января нынешнего года, указано, что эмбарго на поставки свинины по фитосанитарным основаниям было снято только в конце 2017 года, поэтому у ЕС есть формальный повод потребовать компенсации ущерба в период с 2014 по 2017 год в размере почти 1,4 евро в год. На эту сумму европейцы хотят ввести дополнительные пошлины на российские товары, которые в обычной ситуации не облагались бы сборами.

Что мы отказались импортировать?

В рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году и расширенного в октябре 2017 года, был запрещен импорт живых свиней, свинины, субпродуктов из сельхозживотных, жира и топленого сала. Список запрещенных товаров был расширен, поскольку зачастую под видом одних товаров поставлялись другие.

Запрет не распространяется также на ввоз племенных свиней и товары для производства фармацевтической продукции.

Последствия «свиного эмбарго» для России и Европы

В 2013 году, до введения фитосанитарного запрета, Европа поставляла почти 60% всей импортируемой Россией свинины – на сумму более 1,3 млрд долларов. Сильнее всего от запрета пострадали Дания и Германия – на каждую из этих стран приходилось больше чем по четверти всего европейского экспорта.

При этом по отдельным позициям, например, по импорту Россией свиного жира, на ЕС в 2012–2013 годах приходилось до 90% от общего объема поставок. Основными покупателями европейского свиного жира были Россия и Филиппины.

За годы эмбарго общий импорт свинины в Россию сократился примерно в три раза в весовом, и в четыре раза – в денежном соотношении. По итогам первых трех кварталов 2017 года он составил 152 тыс. т (почти на 444 млн долларов).

Сейчас 92% потребляемой в нашей стране свинины составляет отечественная продукция.

Производство ее выросло за это время более чем на 20%. В 2016 году, по данным Национального союза свиноводов, оно достигло 3,55 млн тонн – это лучший результат за последние 20 лет. Российский экспорт свинины за это время увеличился в десятки раз: с 320 т (1,2 млн долларов) в 2013 году до 14,8 тыс. т (33,5 млн долларов) в 2017 году. Правда, стоит отметить, что больше 60% свиноводческой продукции приходится на 20 крупнейших свиноводческих хозяйств, а они по-прежнему зависимы от импортного племенного материала.

Чем грозит нам «свиной спор» с ВТО?

Иск по поводу запрета на поставки свинины – одно из рядовых дел, типичных для ВТО. Сейчас у России там разбирается еще порядка 15 аналогичных вопросов. Судебная тяжба будет длиться от двух до пяти лет, и не исключено, что за это время произойдут еще какие-то изменения и все разрешится само собой.

Однако очень многое зависит от работы юристов. Хотя вступления в ВТО Россия добивалась 18 лет, за это время мы не подготовили специальных юристов и даже не изучили как следует договоры, которые подписали в 2012 году, чтобы стать членами ВТО. В итоге, мы вступили туда на кабальных, колониальных условиях, а наши интересы защищают сейчас американские юристы, нанятые за весьма немалые деньги. Для сравнения, Китай подготовил и обучил 500 своих специалистов, которые и разрешают все споры с ВТО.

Теперь, если спор будет решен все же не в нашу пользу, то, по мнению экспертов, скорее всего, будут введены пошлины на металл и таким образом ВТО будет оказывать давление на нашу металлургическую отрасль. Стоит отметить, что именно металлурги в свое время лоббировали вступление в ВТО.

По оценкам аналитического центра «ВТО-информ», за годы членства в ВТО федеральный бюджет уже потерял 871 млрд руб., а с учетом мультипликативного эффекта – от 12 до 14 трлн руб.