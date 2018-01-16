Независимых данных не будет. Левада-центр отказался публиковать итоги опросов о выборах президента 306 0 Тренды События и факты

Президентские выборы 2018 года останутся без независимых социальных опросов. Российская социологическая служба «Левада-центр» отказалась публиковать данные о состоянии общественного мнения. Такое решение руководство центра объяснило попаданием в список иностранных агентов, которым запрещено интерпретировать выборный процесс.

Госконтроль

Теперь россияне смогут получать данные об общественном мнении исключительно от связанных с государством исследовательских центров – ВЦИОМ и ФОМ. В понедельник ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) заявил о начале исследовательского проекта, приуроченного к выборам президента. Итоги первого опроса оказались вполне «ожидаемыми»: 67% граждан России точно будут участвовать в выборах, 11% «скорее всего». При этом 64% опрошенных считают, что выборы проходят в «открытой и честной политической борьбе», а 23% заявили, что их сложно назвать «подлинно свободными и демократическими».

Что касается конкретных кандидатов, то, как пишут «Ведомости», опрос ВЦИОМ показал следующее: Владимиру Путину свои голоса готовы отдать 73,8% респондентов, за выдвиженца КПРФ Павла Грудинина – 7,2%, а вот за главу ЛДПР Владимира Жириновского сейчас бы проголосовали только 4,7% опрошенных. Стоит отметить, что данные ВЦИОМ соответствуют запросу Кремля на явку в 70% от общего числа избирателей и результат «основного кандидата» так же в 70% голосов.

Напомним, что ВЦИОМ находится под полным госконтролем в лице Росимущества. В этом плане заметно отсутствие альтернативной социологии, представителем которой был независимый «Левада-центр». Как рассказал директор центра Лев Гудков, после начала кампании центр перестал представлять общественности итоги опросов, связанных с выборами, хоть и будет продолжать их проводить.

Иностранный агент «Левада»

Остановка публикации опросов «Левада-центра» связана с тем, что Минюст признал организацию иностранным агентом (реестр НКО-иноагентов ) – это произошло во время думских выборов в сентябре 2016 года. Как объяснил Гудков, по избирательному законодательству у подобных организаций нет возможности принимать участие в выборах и референдумах. «Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации», – сказал он «Ведомостям».

Вместе с этим Гудков убежден, что целью закона об иностранных агентах с самого начала было вытеснение альтернативных интерпретаций, а также независимых источников информации. «Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты [представителей власти] всегда были ниже», – рассказал Гудков.

ВЦИОМ удивлен

Со своей стороны генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров выразил удивление по поводу того, что результаты опроса «Левада-центра» не будут обнародованы. Комментируя ситуацию, он заявил: «Соревнования между нами не было, у нас разные клиенты. Жалко, что теперь будет меньше данных. Чем их больше, тем лучше, тем более речь идет не о шарашкиной конторе, а об организации, которая существует 14 лет».

Как пишут «Ведомости», вместе с этим разница между данными ВЦИОМа и «Левады-центра» часто весьма заметны. В частности, согласно итогам опроса «Левады», который проводился в декабре, «совершенно точно» планировало голосовать 28% россиян, «скорее всего» – 30%.

Ориентир для президента

Как пишут «Ведомости», опросы на период выборов для президентской администрации предоставляют ВЦИОМ и ФОМ. По словам источника издания, итоги опросов публикуются не полностью. То есть «добро дается» на обнародование только части данных. Бывший федеральный чиновник дает пояснение: «Выборка стандартных опросов обычно небольшая, но, если надо, можно заказать отдельные исследования, либо с большей выборкой измерить конкретный регион».

Также существуют опросы ФСО. Кроме всего, они «проверяют данные», если зафиксирована сильная разница между социологическими центрами. При этом источник, близкий к президентской администрации, отметил, что у ФСО всегда проценты ниже, чем у того же ВЦИОМа и ФОМа. Вместе с этим происходит модерация данных – особенно в период избирательной кампании. Источник издания поясняет: «Если цифры опубликованы – значит, принято такое решение», так как публикация итогов опросов во время выборов представляет собой «некое формирующее явление», оказывающее влияние на мнение общества.