«Кремлевский доклад» Минфина США, реакция на него Путина и Матвиенко, Родченкову все неймется
«Кремлевский доклад» Минфина США. В него попали более двухсот имен, включая крупных российских чиновников, глав госкомпаний и олигархов. Упоминание их в докладе не означает автоматического введения санкций. Однако стопроцентных гарантий нет Кто в списке, и что будет дальше.
Владимир Путин заявил, что в ответ на публикацию "кремлевского доклада", Россия, пока, никаких ответных шагов предпринято не будет
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала «кремлевский доклад», опубликованный Министерством финансов США, По ее словам сам доклад нелогичен и является попыткой вмешательства в ситуацию в России перед выборами главы государства.
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков рассказал о том, что Владимир Путин был в курсе того, что российские спортсмены употребляли допинг в ходе сочинской Олимпиады. И об этом президенту рассказывал министр спорта Виталий Мутко. Приказы, как заявляет информатор, поступали от самого президента. И откуда он, скромный чиновник, все это знает?
Российские спортсмены смогут принять участие в Параолимпийских зимних играх-2018 в Корее, но в нейтральном статусе. И на том спасибо.
Представители вооруженной сирийской оппозиции, прибывшие на Конгресс национального диалога в Сочи и отказавшиеся покинуть здание аэропорта, сегодня возвращаются в Турцию
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