«Кремлевский доклад» Минфина США, реакция на него Путина и Матвиенко, Родченкову все неймется 354 0 Итоги дня

«Кремлевский доклад» Минфина США. В него попали более двухсот имен, включая крупных российских чиновников, глав госкомпаний и олигархов. Упоминание их в докладе не означает автоматического введения санкций. Однако стопроцентных гарантий нет Кто в списке, и что будет дальше.

Владимир Путин заявил, что в ответ на публикацию "кремлевского доклада", Россия, пока, никаких ответных шагов предпринято не будет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ​«кремлевский доклад», опубликованный Министерством финансов США, По ее словам сам доклад нелогичен и является попыткой вмешательства в ситуацию в России перед выборами главы государства.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков рассказал о том, что Владимир Путин был в курсе того, что российские спортсмены употребляли допинг в ходе сочинской Олимпиады. И об этом президенту рассказывал министр спорта Виталий Мутко. Приказы, как заявляет информатор, поступали от самого президента. И откуда он, скромный чиновник, все это знает?

Российские спортсмены смогут принять участие в Параолимпийских зимних играх-2018 в Корее, но в нейтральном статусе. И на том спасибо.

Представители вооруженной сирийской оппозиции, прибывшие на Конгресс национального диалога в Сочи и отказавшиеся покинуть здание аэропорта, сегодня возвращаются в Турцию