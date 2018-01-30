Все приказы шли от Путина: информатор WADA выдал очередную «порцию правды» о допинге в российском спорте 324 0 Тренды События и факты

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Григорий Родченков рассказал о том, что глава России Владимир Путин был в курсе того, что российские спортсмены употребляли допинг в ходе сочинской Олимпиады. И об этом президенту рассказывал не кто-нибудь, а сам министр спорта Виталий Мутко. Более того, приказы, как заявляет информатор, поступали от самого президента.

«Простая цепочка»

Очередную порцию «правды» о допинге в российском спорте Родченков преподносит в фильме ARD, трейлер которого обнародовал немецкий телеканал (сам фильм обещают показать в ночь на 30 января). Отрывки из расследования также были опубликованы в издании Suddeutsche Zeitung.

В кадрах трейлера Родченков не появляется, слышен только его голос за кадром. Он и вещает, что именно экс-министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко информировал главу России Владимира Путина о том, что отечественные спортсмены употребляют допинг. По словам информатора, президент «хотел все знать», и «это была простая цепочка». Собственно цепочка, по его словам, выглядела следующим образом: Родченков сообщал обо всем замминистра спорта Юрию Нагорных, который в свою очередь докладывал Виталию Мутко. Министр спорта и информировал Путина.

Информатор WADA настаивает: выстраивание всей системы происходило сверху: «Все приказы шли от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи». Вместе с этим никаких доказательств этому громкому заявлению не приводится.

Колбы от офицера ФСБ

Родченков подчеркивает, что в определенный момент вопрос с допингом вышел на более высокий, президентский уровень, поскольку только глава государства «может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи». Кроме этого, по его словам, в Московскую лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов приносил именно офицер ФСБ.

До этого, как напоминают СМИ, в своих дневниковых записях, которые потом передали в МОК и WADA, Родченков рассказывал о том, что в ФСБ РФ разработали методику, которая специализировалась на бесследном вскрытии и дальнейшей подмене допинговых проб. Кроме этого, он сообщил о том, что лично занимался разработкой «коктейля» для российских олимпийцев «с анаболическими стероидами и мартини и получал его от российских спортивных функционеров».

Что касается реакции самого президента Путина на подобные «выпады» в свой адрес, то, во время пресс-конференции в декабре 2017 года, глава России заявил, что дневники Родченкова – это полная ерунда. А новый поворот в допинговом скандале, итогом которого стало отстранение россиян от Олимпийских игр-2018, «раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря». Путин также не забыл сказать о том, что информатор WADA «находится под контролем ФБР».

«Это была не моя инициатива!»

Комментируя допинговую ситуацию в России в беседе с Deutchlandfunk, Родченков заявил, что «корни допинговой проблемы» тянутся еще с советских времен, а ее начало было заложено еще в 1980 году, перед стартом в российской столице Олимпийских игр. «В Москве была признана Антидопинговая лаборатория СССР. Нельзя запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории. Это золотое правило. Программа уже вовсю существовала, когда я начал работать в Московской лаборатории», – сообщил информатор.

Бывший глава лаборатории говорит о том, что с тех времен страна смогла добиться ощутимого прогресса. Однако вместе с этим нельзя сравнивать то, что происходило в 1985 и в 2015 годах. «Допинг существует не потому, что люди такие плохие. Он появляется, когда вред от тренировочных нагрузок становится более опасным, чем побочные эффекты от применения допинга», – констатирует Родченков.

Информатор также рассказал немецкому изданию о том, что в то время постоянно требовалось «реагировать на угрозы в связи с разработкой новых способов определения допинга». Родченков подчеркивает, что это не было инициативой с его стороны, и что это была командная работа. Платил за все министр спорта: «Нам покупали новейшие инструменты и компьютеры. Нам давали деньги на исследования. У нас была отличная информация, мы всегда были на шаг впереди».

Киллер рядом

После очередного разоблачения Григорий Родченков (напомним, что он бежал в США, где его охраняют по программе защиты свидетелей) вполне ясно дал понять, что боится за свою жизнь, о чем он заявил журналисту Хайо Зеппельту, который и занимается съемками фильма «Doping Top Secret». Он подчеркнул, что не понимает, до какой степени его жизнь может находиться вне опасности, поскольку «рядом может находиться профессиональный киллер для его устранения». «Наслаждаюсь каждым новым днем, который мне удается прожить, и радуюсь тому, что могу заниматься своими любимыми делами», – заявил Родченков.