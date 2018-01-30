Представители вооруженной сирийской оппозиции сегодня уезжают из Сочи

30.01.2018 15:29



Представители вооруженной сирийской оппозиции, прибывшие на Конгресс национального диалога в Сочи и отказавшиеся покинуть здание аэропорта , сегодня возвращаются в Турцию, пишет РИА Новости. Так, делегация оппозиции Сирии, в том числе бывший глава "временного правительства" Сирии Ахмад Тоаме и глава генштаба Свободной Сирийской армии Ахмад Берри прибыли в Россию в понедельник вечером, но отказались покинуть аэропорт Сочи, выдвинув дополнительные требования своего участия в Конгрессе.