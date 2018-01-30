Россия пока не будет предпринимать ответные шаги на публикацию "кремлевского списка",

30.01.2018 15:40



Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на публикацию "кремлевского списка", пока, никаких ответных шагов предпринято не будет, пишет Интерфакс. Об этом глава государства сообщил на встрече со своими доверенными лицами. Президент подчеркнул, что нужно изучить и секретный, неопубликованный список США и серьезно разобраться во всей ситуации, прежде чем сворачивать отношения с Соединенными штатами.