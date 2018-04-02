Конфликт РФ и Великобритании, отставка Тулеева, «Почта России» и дроны – пока не стыкуются 3568 0 Итоги дня

Великобритания хочет запретить торговлю российскими евробондами на фондовых рынках Лондона. А что еще поделать. Ведь в марте Россия продала инвесторам в Сити облигации на 4 млрд. долларов. А Тереза Мэй говорит о каких-то санкциях. Вот мнения наших экспертов.

Вот был «почтальон Печкин», и было все в порядке. А тут появился почтальон «Дрон». И, после первого запуска в Улан-Удэ, куда-то рухнул. То ли на землю, то ли в стену жилого дома врезался. И нечего деньги народные не пойми, на что тратить. Живые почтальоны, они дешевле стоят!

2,5 миллиарда рублей. Копейки же по нашим реалиям. А братьев Магомедовых в «Лефортово» посадили. То ли за хищения, то ли за растрату этих денежек. Не повезло ребятам. Видать, не договорились с кем надо.

Президент принял отставку Амана Тулеева. Ушел один из последних динозавров эпохи Ельцина. Пока суть да дело, губернаторское кресло будет занимать зам Тулеева Сергей Цивилев. А там жизнь покажет.

Вот Путин набрал на выборах около 77% голосов. А действующий президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси получил во время выборов главы государства 97%. Явка, правда, поменьше, чем у нас была. Но все равно. Есть, к чему нам стремиться.