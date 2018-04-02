Что-то пошло не так: почему «Почта России» не смогла запустить свой первый беспилотник 1846 0 Тренды События и факты

Первая попытка доставить почту беспилотным летательным аппаратом обернулась для «Почты России» неудачей. Экспериментальный запуск прошел в Улан-Удэ. Практически сразу после взлета беспилотник рухнул на землю. В сети также появились кадры, на которых видно, как аппарат врезается в стену жилого дома. Когда в следующий раз будут запускать почтовый дрон и по какой причине дебютный запуск оказался неудачным, пока не известно. По некоторым данным аппарат стоил около миллиона рублей.

Почему Бурятия

Как рассказала представитель правительства Бурятии, сам аппарат был запущен по плану, он «встал», а «потом что-то пошло не так, и он упал». «Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», – отметил он в беседе со СМИ. Содержимое посылки, как заявили в региональном правительстве, не пострадало, так же как и дом, в который БПЛА врезался.

Именно Бурятии предстояло стать экспериментальной площадкой, на которой планируется впервые в России доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Соответствующее решение приняли во время встречи главы региона Алексея Цыденова и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова. Однако первая попытка закончилась неудачно.

Для эксперимента отвели специальную площадку: 105-й микрорайон Улан-Удэ. Именно с этой точки посылку планировалось доставить в село Тарбагатай, которое находится на расстоянии 35 километров от бурятской столицы. За недолгим полетом БПЛА Цыденов и Подгузов наблюдали лично.

Эксперимент будет продолжаться

Несмотря на неудачу с запуском первого дрона «Почты России», эксперименты с дальнейшими испытаниями на этом не закончатся. Об этом в разговоре с ТАСС заявили в пресс-службе главы республики. «Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом, то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась», – цитирует служба главу Бурятии Алексея Цыденова.

О причинах «крушения» дрона пока ничего не сообщается. Производители аппарата прокомментировали инцидент следующим образом: «При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных. Тестовый запуск БПЛА переносится, о новой дате будет объявлено дополнительно». Тем не менее, как пишут региональные СМИ, вероятно причиной падения могло оказаться влияние многочисленных точек Wi-Fi из окрестных домов либо сильный ветер.

Табличка для антуража

Комментируя инцидент с рухнувшим первым беспилотником, пресс-секретарь «Почты России» Сергей Коляда в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что «вся ответственность за инцидент лежит на изготовителе, потому что это был «их собственный дрон».

«Производитель беспилотного летательного аппарата – компания «Рудрон/Экспедитор 3М» организовывала тестирование, на которое «Почта России» была приглашена в качестве одного из гостей», – подчеркнул он.

Коляда также добавил, что табличку с логотипом «Почта России» на дрон повесили «для некого антуража мероприятия». Он также отметил, что после экспертизы, которую проведет производитель, будет принято решение «о дальнейшем сотрудничестве».