От «Суммы» до тюрьмы. Что ждет братьев Магомедовых 1754 1 Тренды Политика

Магомеда и Зиявудина Магомедовых, являющихся владельцами группы «Сумма», в ночь на субботу поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово». Следствие подозревает обоих в причастности к организации преступного сообщества, а также в хищениях и растратах на общую сумму около 2,5 млрд руб. Оба свою вину не признают. По данным Forbes, клан Магомедовых является одним из богатейших в России.

Обыски по всей России

Братьев Магомедовых, которым грозит до 10 лет лишения свободы, арестовали на два месяца решением столичного Тверского районного суда. 2,5 млрд руб., в хищении которых обвиняют братьев, были выделены для строительства объектов инфраструктуры. «Указанные средства выведены за рубеж и находятся на офшорных счетах, принадлежащих Магомедову», – сообщил прокурор, отметив, что точное местоположение денег пока неизвестно.

Кроме братьев Магомедовых также был арестован Артур Максидов, являющийся руководителем строительной компании «Интекс», которая входит в «Сумму». Он подозревается в хищении 669 млн руб. Как отмечают СМИ, адвокаты обвиняемых планируют обжаловать арест.

По делу Магомедовых 30 марта в 25 субъектах России прошли масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Как уточняют в ФСБ РФ, они были направлены «на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба».

Без жалоб на СИЗО

О том, что сейчас происходит с братьями Магомедовыми, в разговоре с РИА Новости сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, который уже побывал в изоляторе. «На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО «Лефортово», где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется», – сообщил Мельников. Отметив, что жалоб на условия содержания у братьев нет, однако им хотелось бы получить личные вещи, которые могут принести родственники.

По словам правозащитника, у одного из братьев дала о себе знать спортивная травма, в связи с чем он, вероятно, будет нуждаться в лекарствах. «В целом же, Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей», – отметил Мельников.

Никаких вип-изоляторов

Уже в разговоре с РБК Мельников пояснил, что в течение десяти дней братьев должны будут перевести в общие камеры содержания, поскольку в так называемом карантинном отделении их обязаны содержать не больше указанного срока. «Я думаю, что буквально дня через три максимум их поместят в камеры с сокамерниками. Они будут не вместе содержаться, они будут в разных камерах», – говорится в сообщении.

Кроме этого, Мельников опроверг сообщения о том, что братьев Магомедовых содержат в «вип-изоляторах» «Кремлевского централа». По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности. «Это неправда. Это точно не актуальная информация. Я их видел лично в Лефортово, я там был вчера вечером», – подчеркнул он.

О вип-изоляторе «Кремлевского централа», являющегося частью СИЗО «Матросская тишина», сообщал Интерфакс со ссылкой на свой источник.

Без шанса на «условку»

Как было сказано выше, братьям Магомедовым грозит до десяти лет лишения свободы. По словам руководителя практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФК Александра Сотова, в этом случае говорить об условном наказании практически невозможно. Однако, по его словам, «может быть особый порядок рассмотрения дела, если подозреваемый полностью признает вину и будет сотрудничать со следствием. В этом случае есть шанс получить половину срока».

Кроме этого, как отмечает эксперт, есть нюанс по «экономической статье» 159. Здесь следователи должны будут дать оценку ущербу. «Следователи могут сделать это самостоятельно или нанять на коммерческой основе оценщика. Для того чтобы привлечь по 210 статье, оценки не требуется, тут обычно все проще выходит у следственных органов», – поясняет Сотов.

Вместе с этим, как пишет Газета.ру, в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщили, что могут вмешаться в ситуацию, если от представителей бизнеса поступает соответствующий письменный запрос. От братьев Магомедовых такого обращения не поступало.