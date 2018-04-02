«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг 4397 0 Интервью и комментарии

Власти Великобритании хотят запретить торговлю российскими евробондами на фондовом рынке Лондона. По мнению политиков, «дыра» в финансовом законодательстве позволяет российским банкам, находящимся под санкциями, размещать госдолг России и привлекать деньги инвесторов. Западные инвестиции в госдолг делают неэффективными санкции против финансового сектора России, считают политики. Также прозвучало предложение запретить обращение российских бумаг в международных клиринговых системах Euroclear и Clearstream. В марте Россия продала инвесторам в Сити облигации на 4 млрд долларов.

Алексей Ковалев, Эксперт ГК «ФИНАМ»: Пока что инвесторы не очень верят в вероятность отключения России от клиринговых систем: по итогам прошлой недели цены суверенных еврооблигаций нашей страны даже немного возросли. Но если такие ограничения будут введены, то с большой долей вероятности на рынке произойдет значительный «пролив» российских евробондов — ведь их держателям просто станет не совсем понятно, что с ними делать (если, конечно, они не намерены держать их до погашения). Логика рынка такова: раз США не ввели санкции против российского долга (побоявшись затронуть интересы своих инвесторов), то на это не пойдет и Великобритания. Тем более что британские резиденты очень активно поучаствовали в последнем по времени размещении еврооблигаций российским Минфином.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, если российские гособлигации окажутся под санкциями, Минфин просто снизит объем заимствований. Вообще, наша страна характеризуется сравнительно небольшим уровнем долговой нагрузки, так, сейчас соотношение «Долг/ВВП» у России составляет 12%, тогда как у Бразилии, например, оно достигает 78%, а у Индии — 50%. Да и в целом, в 2018 году Минфин РФ через еврооблигации собирается привлечь лишь 3 млрд долларов. Для сравнения: по итогам только I квартала 2018 года объем размещения ОФЗ российским Минфином составил 463 млрд руб. (8 млрд долларов).

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Вероятность таких ограничений имеется, поскольку адекватность английских властей вызывает все большие сомнения. Накал страстей в английском истеблишменте и разделение на два почти равных лагеря делает череду скандалов похожей на конфликт в США, где государство движется по очень тернистому пути. Введение запрета со стороны Великобритании не вызовет больших проблем для России, произойдет переход бумаг на другие площадки (только спасибо скажут), а вот держатели долга могут обидеться, так и до форс-мажора по вине третьей стороны можно дойти, а наша страна укажет виновника и платить откажется. Финансовый рынок мира завязан на Англию со времен Британской Империи, но в последнее время, пальма первенства переходит в Азию, а «развод» с ЕС может обернуться потерями и других стратегических партнеров, поэтому сейчас не время Лондону «качать права» и давить на свою уникальность. Обеим группам политиков и бизнесменов сейчас лучше подумать, как привлечь деньги, а не отказываться от них, иначе следующий референдум в Шотландии пройдет не так…

Что касается России и ее инвесторов, объем евробондов позволяет перевести их на другие площадки без серьезных комиссий, но доход по ним не оставит никого равнодушным, поэтому торги продолжатся и на новом месте. Площадки в ЕС, США, Китае и Арабских странах могут послужить местом частичного или полного размещения бумаг, хотя у арабов имеется определенная специфика, поэтому там сложнее работать, чем на других биржах. Объемы торгов там вполне достаточны для того количества бумаг, что размещает Россия, поэтому для нее основная проблема – выбор места, а ставки там ненамного выше и в общем случае не будут препятствием.

Конечно, такой подход английских властей не вызывает оптимизма у других клиентов рынка, ведь так могут поступить с каждым, кто нелоялен или будет таковым назначен. Часть инвесторов уйдет на другие площадки и начнется коррекция, но начало кризиса по праву снова придет из США осенью, поэтому Лондон не сможет заранее запустить механизм обвала котировок мировых индексов.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: В 2016 году, когда Россия после долгого перерыва вышла на рынок еврооблигаций, спрос превысил предложение в 5 раз: это говорит о том, что для внешнего инвестора российские евробонды все еще остаются хорошей возможностью заработать, у России очень низкий уровень внешнего госдолга и большой экономический потенциал, который пока сдерживается санкциями и консервативной экономической политикой, но все может внезапно измениться. Думаю, что Лондон нарочито обсуждает этот вопрос и поднимает дискуссию в СМИ именно потому, что на самом деле не собирается вводить эти ограничения, понимая: если запретить листинг российских евробондов в Лондоне, то для эмитента не составит труда перевести их в Национальный Расчетный Депозитарий, и держатели-резиденты даже ничего не заметят, а нерезиденты — будут мириться со сменой места учета бумаг, ведь их интересует высокая доходность, 4-5% годовых в валюте. Улучшающаяся интеграция со странами АТР тоже говорит о том, что для размещения государственных облигаций есть запасные варианты, которые будут интересны и России, и, например, Китаю, в зависимости от условий, которых удастся достичь в ходе переговоров. Стоимость размещения будет аналогичной, правда, юань пока не является свободно конвертируемой валютой и оттого не очень удобен для международных расчетов, но эта ситуация не статична, она меняется в пользу роста роли юаня в мире, например, с появлением торговли фьючерсами на нефть в юанях, так называмые «нефтеюани». Минфин найдет, где разместить евробондов на 4-6 млрд долларов в год, переговоры с Китаем на эту тему ведутся и в течение 2018 года можно прогнозировать, что позиция по этому вопросу придет к некоему компромиссу.

Евгений Корюхин, аналитик «Алор Брокер»: Недооценивать столь негативную риторику западного истеблишмента я бы не стал. И дело здесь не только в возможных усилениях санкций, но и в общем отношении западного мира, западного бизнеса к России в целом. Если предположить, чего бы я, конечно, не очень хотел, но все-таки, если предположить, что столь уважаемые клиринговые организации, как Euroclear и Clearstream по распоряжению ЕС отключат операции с внешним госдолгом России, то эта мера затронет инвесторов на десятки миллиардов долларов. В первую очередь пострадают непосредственно сами инвесторы. Вероятно, что данная мера может вызвать падение глобального спроса на российские активы, которые и без того недооценены по сравнению с аналогами в развивающихся странах. На самой же России, на ее бюджете эта мера ровным счетом не скажется. Так как страна по-прежнему зависит от внешней конъюнктуры цен на энергоносители больше, чем от чего ни было другого. Кроме того, государство рассматривает Азиатские рынки привлечения капитала. В этом году Минфин рассматривает привлечение средств в госдолг китайских инвесторов. Вполне возможно, что через 5-6 лет основные инвесторы у нас будут как раз из Азии, а не из Европы. Считаю азиатский финансовый рынок, как для государства, так и для частных компаний из России весьма перспективным.

Наталья Мильчакова, замдиректора-аналитического департамента «Альпари»: Вероятность введения подобного запрета есть, но она близка к нулю. Если такое произойдет, это станет болезненным ударом, прежде всего, для иностранных держателей российских гособлигаций. На привлечении средств Россией это вряд ли отразится, так как, во-первых, Россия, хотя имеет очень небольшую долю госдолга в ВВП, вряд ли намерена выходить на международные рынки с большим объемом выпуска евробондов, во-вторых, евробонды можно размещать и на других биржах, прежде всего, азиатских, да и немецкую биржу во Франкфурте никто не отменял.

Подобный запрет спровоцирует краткосрочный обвал цен на российском рынке госдолга, что нежелательно не только для эмитента, но и для инвесторов. Но вряд ли такая ситуация перерастет в глобальный кризис, для этого нужны совершенно другие внешние факторы типа обвала цен на нефть. Скорее всего, такая ситуация, если она произойдет, быстро придет в норму, а вот на авторитете Лондона как одного из мировых финансовых центров это скажется, особенно с учетом того, что в условиях Brexit Лондон уже снизил свой авторитет как мирового финансового центра.

Наиболее вероятные кандидаты на замену – Франкфурт, Гонконг, Токио, возможно, Шанхайская биржа. Стоимость заимствования может несколько вырасти, однако у России в этом году кредитный рейтинг был повышен международными рейтинговыми агентствами до инвестиционного уровня, и инвесторы в первую очередь будут придавать значение этим рейтингам. Кроме того, в условиях высоких цен на нефть, которые намного превышают уровень, заложенный в бюджете, потребность госбюджета в заимствованиях, тем более внешних, существенно уменьшается. Ну и вообще, лучше жить на собственные средства и частному лицу, и государству, чтобы потом не тратиться на обслуживание долгов.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Я полагаю, что все же до запрещения торговли российскими бумагами в системах Euroclear и Clearstream дело не дойдет. Во-первых, такой запрет может косвенно ударить по репутации европейских бирж и уменьшить приток инвесторов. Во-вторых, могут воспротивиться сами покупатели российских евробондов. Все-таки они неплохо на них зарабатывают и вряд ли согласятся лишиться такой возможности. С другой стороны, опыт подобного запрещения у Euroclear имеется. В 2005 году там приостанавливалась торговля облигациями Аргентины, а в 2015-м – Греции. Оба раза причиной стал дефолт и последующая реструктуризация.

Касаясь возможных последствий запрета торгов российскими евробондами на европейских площадках, можно предположить, что количество иностранных покупателей неизбежно сократится. В настоящее время доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляет примерно треть, а среди держателей евробондов их две трети. Сейчас пока сложно сказать, на сколько порядков может уменьшиться их число.

По моему мнению, никакого глобального кризиса, конечно, не случится, если российскими бумагами перестанут торговать в Лондоне. В настоящее время весь российский внешний долг составляет 530 млрд долларов. При этом доля государственного долга сравнительно невелика – 50 млрд долларов. Этот объем с большим запасом перекрывается международными резервами нашей страны, которые составляют 457 млрд долларов. Государственным финансам ничего не угрожает, но частным компаниям и банкам будет сложнее привлекать зарубежное финансирование.

В случае действительного прекращения торговли российскими евробондами в Лондоне, альтернативу вряд ли можно будет найти. Очевидно, что такой запрет возможен лишь при скоординированной позиции всех развитых стран. Соответственно, там альтернативных торговых площадок скорее всего не появится. Размещение придется проводить в основном на Московской бирже. Подобные неудобства для иностранных инвесторов придется компенсировать за счет повышенной доходности.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Думается, что Великобритания может на это пойти, несмотря на то, что это вредно и для самой Великобритании. Сегодня идеология в Англии превалирует над экономикой и здравым смыслом. Для России данный шаг будет означать сокращение возможности получать дешевые деньги. Для развивающейся экономики, которая должна расти, это большая проблема.

Инвесторы скорее всего от наших бумаг постараются избавиться. Мировой кризис это вряд ли вызовет, а вот доверие к российской банковской системе может подорвать основательно. И тогда запрещать наши бумаги уже будет не нужно, их и так не будут брать.

Деньги в стране, наверное, подорожают. Но в действительности проблема разрешима. Нужно просто использовать доходы не на пополнение счетов в иностранных банках, а на развитие собственной экономики. Но это будет возможно, если изменить экономическую политику.