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ИЗМИР

Наследник Тулеева. Кто такой Сергей Цивилев, и какое отношение он имеет к друзьям Путина

2 Апреля 2018 1984 0 Тренды Политика
Наследник Тулеева. Кто такой Сергей Цивилев, и какое отношение он имеет к друзьям Путина

В воскресенье президент России принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а на его место назначил и.о. главы региона, его зама Сергея Цивилева. Того самого упавшего на колени чиновника, который обвинил одного из жителей Кемерова в том, что он «пиарится на трагедии». Вступив в должность, Цивилев уже дал ряд обещаний. Вместе с этим, как считают эксперты, говорить о его губернаторстве еще рано.

Тулеев ушел

Бессменный с 1997 года губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил о своей отставке в видеообращении, которое было обнародовано на официальном сайте региональной администрации. Ранее, как писали СМИ, показательного увольнения губернатора после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» не ожидалось – такой подход не соответствовал стилю Владимира Путина, который отказывается принимать решения под давлением. Отвечая на соответствующий вопрос кемеровчан, президент России подчеркнул, что увольнения «на камеры» не будет. Поэтому камеру перед собой Тулеев поставил сам.

Тулеев заявил, что это решение было «правильным, осознанным, единственно верным». «Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя», – заявил экс-губернатор. До этого он так и не вышел на стихийный митинг на площади Советов Тулеев, хотя жители города, которых он назвал «бузотерами», очень его ждали. Прощения за трагедию губернатор просил не у граждан, а у президента.

На видео Тулеев подчеркивает, что вместе с жителями области «прошел большой, очень большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки… до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства».

Тулеев был одним из последних губернаторов-тяжеловесов. Весь его политический путь связан с Кемеровской областью. Свою карьеру он начал в 1990 году: тогда его избрали в Верховный совет РСФСР и в областной Совет депутатов.

Потенциальный преемник

Вместо Тулеева и.о. главы региона президент Владимир Путин назначил вице-губернатора Сергея Цивилева. Во время митинга он показательно упал на колени после того, как обвинил кемеровчанина Игоря Вострикова в пиаре на трагедии (мужчина потерял при пожаре в ТРЦ трех детей, жену и сестру). Кроме этого Цивилев заявил, что целью этого митинга является попытка дискредитировать местные власти. Этой же точки зрения придерживается и сам Тулеев.

Сергей Цивилев известен как генеральный директор и главный собственник угольной компании «Колмар», которая занимается добычей угля на юге Якутии. Еще в начале февраля Цивилев вступил в должность вице-губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству. К Кемеровскому региону он раньше вообще не имел никакого отношения. Однако практически сразу его назначение стали воспринимать как «подготовку смены Аману Тулееву», об уходе которого говорили с июня 2017 года.

Цивилев является бывшим военным. Родился в Мариуполе, окончил военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. В службе на флоте смог дослужиться до звания капитана 3 ранга. Получил второе высшее образование (экономическое), окончив петербургский Университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». Совмещал учебу с работой в должности главы службы безопасности петербургского филиала банка «Аэрофлот».

Круг Путина и партнер Тимченко

Еще в 1997 году Цивилев в партнерстве с братом Валерием и Игорем Соболевским решили создать в Санкт-Петербурге юридическую фирму «Нортек». Компания проработала 15 лет. Как отмечают СМИ, фамилия, имя и отчество партнера Цивилевых по «Нортеку» абсолютно совпадают с данными однокурсника Владимира Путина и экс-заместителя главы СК РФ Игоря Соболевского (его в своих телефонных разговорах называли члены тамбовской ОПГ).

Интерес к горнодобывающему бизнесу Цвилев проявил в начале 2010-х годов. Через два года он занял пост зампреда совета директоров группы «Колмар». В том же году «Интегро», которая является собственностью Михаила Прохорова, решила продать ее контрольный пакет структурам Геннадия Тимченко, который, как известно, является миллиардером и близким другом президента Владимира Путина.

В данный момент компания Volga Group, которая объединяет активы Тимченко, владеет 30% «Колмара». «Оставшиеся» 70% до государственной службы были собственностью Сергея Цивилева. Главное направление компании связано с добычей угля в Якутии. Предположительно, что ее выручка может достигать порядка 4 млрд руб. в год. Генеральным директором «Колмара» Цивилев стал в 2014 году.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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