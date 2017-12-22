Деньги - на родину, перспективы российской экономики, когда покупать машину, налоговая амнистия 2073 0 Итоги недели

Сергей Лавров и Борис Джонсон. Министр иностранных дел Великобритании посетил Москву впервые за последние пять с половиной лет. Улучшатся ли теперь отношения между нашими странами?

Президент Путин поручил вернуть из офшоров вывезенные туда миллиарды. Хотя Минфин и ЦБ были против. Что бы это значило?

Российская экономика, как ванька-встанька Упала в ноябре. После роста в октябре. В чем дело? И что дальше будет?

Более 20 миллиардов рублей на военную ипотеку выделил Сбербанк в 2017 году. 40 защитников отечества уже получили квартиры. Что будет дальше? Все подробности здесь.

Регионам России будут выделены дополнительные кредиты на сумму 55 миллиардов рублей. По распоряжению премьера Медведева, который раньше говорил «Денег нет, но вы держитесь». Нашлись, значит, денежки.

«Новый год настает». В том числе и для нашего автопрома. Что ждет российский авторынок в 2018 году? Покупать машину сейчас или подождать?

Президент Путин предложил освободить физлиц и предпринимателей от просроченной задолженности по налогам 42 млн. человек на общую сумму 56 млрд. рублей. К чему бы это? Кто попадет под налоговую амнистию? Мнения наших экспертов.