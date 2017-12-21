«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре 6376 2 Экономика

После недавних победных реляций о росте российской экономики Росстат сообщил о резком падении промышленного производства в ноябре. В чем причины таких перепадов? Что происходит с отечественной промышленностью и что спасет российскую экономику?

Печальные итоги ноября

На днях Росстат сообщил о том, что промышленное производство в России в ноябре текущего года сократилось на 3,6% в годовом выражении, продемонстрировав максимальные темпы падения за последние 8 лет – с октября 2009 года.

Минэкономразвития признает, что эти показатели оказались гораздо хуже его прогнозов, однако успокаивает, что спад «затронул ограниченный ряд отраслей и носит "локальный" характер».

Спад в добывающем секторе ведомство объяснило уменьшением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и необычайно теплой погодой. На погоду же оно списало и отрицательную динамику электроэнергетики (-6,4% г/г в ноябре).

Спад в обрабатывающем секторе произошел в основном за счет металлургии и транспортного машиностроения – на их долю приходится более 90% годового снижения выпуска обрабатывающей промышленности (при этом доля указанных отраслей в добавленной стоимости составляет 21,8%). Сильнее всего «просела» металлургия. «Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива» в октябре сократилось на 19,5% в годовом выражении, а в ноябре – на 28,7%. Правда, Минэкономразвития заверяет, что «отсутствуют свидетельства того, что указанное падение носит фундаментальный характер». «Производство прочих транспортных средств и оборудования» сократилось чуть меньше – на 16,3% в годовом выражении. Здесь Минэкономразвития ссылается на особенности статистического учета и длительный цикл производства.

Тем не менее, за период с января по ноябрь 2017 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,2%. В октябре промышленность показала нулевую динамику, все остальное время, кроме февраля, демонстрировала рост, причем в мае – максимальный за последние пять лет – 5,6%. В феврале был отмечен спад на 2,7%.

А вот у банков все прекрасно

В отличие от промышленности, банковский сектор уже седьмой месяц подряд фиксирует прирост активов. С января по ноябрь их объем увеличился на 4,9% (на 3,9 трлн руб.). Для сравнения, за аналогичный период 2016 года объем активов, наоборот, снизился – на 3,2% в номинальном выражении.

Суммарная прибыль российских банков за 11 месяцев текущего года составила 870 млрд руб. (в среднем 79 млрд в месяц), против 788 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Если результаты декабря будут столь же хорошими, то у банков есть все шансы побить рекорд 2012 года и заработать за 12 месяцев более 1 трлн руб.

В сфере розничного кредитования населения в ноябре зафиксирован рекордный прирост более чем за 3,5 года. А вот корпоративное кредитование выросло всего на 0,3%. В связи с этим эксперты делают вывод о том, что главным драйвером ускорения экономического роста в ближайшее время послужит растущий частный спрос в экономике — и в частности, спрос домохозяйств.

Чего можно ожидать в 2018 году?

Рост розничного кредитования на фоне снижения реальных доходов, которое наблюдается 4-й год подряд, вряд ли можно считать однозначно хорошим признаком. Растущие кредиты населению свидетельствуют, в том числе, и о том, что людям приходится все больше занимать у банков – подчас на самые насущные нужды. С учетом того, что при этом сокращается и промышленное производство, ближайшее будущее российской экономики внушает экспертам мало оптимизма.

Вот как комментирует сложившуюся ситуацию Сергей Толкачев, д. э. н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ:

«Рекордный спад промпроизводства в ноябре при всем лукавстве статистики, видимо, действительно имеет место, в связи с системной деиндустриализацией российской экономики за прошедшие 26 лет. Нарушены все технологические цепочки, технологическая структура разорвана, уничтожены многие отечественные звенья технологических совокупностей (по Глазьеву С.Ю.) даже четвертого технологического уклада. За январь–октябрь 2017 года российская обрабатывающая промышленность произвела всего 3400 шт. металлорежущих станков, что составляет 4,5 % (!!!) от 1991 года! И ладно бы, если эти станки замещались новыми технологическими решениями в виде 3D принтеров, но ведь нет! И в целом вся "обработка" не достигла уровня 1991 года.

Поэтому на фоне технологической разрозненности отечественной обрабатывающей промышленности роль случайных конъюнктурных факторов усиливается. И, например, завершение заказов по линии гособоронзаказа в этом году могло повлиять на драматическое ноябрьское падение.

Вклад финансового сектора в экономику России явно достиг пределов своих естественных возможностей. В любой экономике финсектор это надстройка, обладающая относительной независимостью. Но если реальный сектор мощный и диверсифицированный, как в США, то и надстройка обладает большой автономностью и способна долго якобы увеличивать свой вклад в ВВП за счет финансовых пузырей!

В России и реальный сектор слаб, и сама надстройка – финансовые рынки, инструменты – неразвиты, "пузыриться" особо нечему, но, тем не менее, финсектор в последние два года, очевидно, задушил реальный сектор. Промышленники стонут от тяжести обслуживания кредитов, которые высасывают от половины до почти всей прибыли. Мало того, система господдержки промышленности также настроена на перекачку ресурсов в пользу финсектора. Например, в этом году, Фонд развития промышленности выдал в виде льготных ссуд на финансирование проектов около 12 млрд руб., а по всем программам субсидирования процентных ставок государством по 31 действующему Постановлению Правительства РФ предусмотрено 44,2 млрд руб. Т.е. правительство перекладывает в карман банков в несколько раз больше, чем само непосредственно выделяет промышленности.

Таким образом, финсектор чудовищно передавил артерии реальному сектору, перекрыл возможности кровоснабжения, уже идет омертвление тканей. Ясно, что сохранение такой ситуации еще на год приведет к самым печальным перспективам "роста" ВВП».