«Мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста» Что ждет российский авторынок в 2018 году? 4252 0 Экономика

Правительство планирует увеличить утилизационный сбор на автомобили, а также ставки по акцизам. Чем вызвано такое решение? Как отразится оно на автоценах и российском авторынке? На какие меры господдержки могут рассчитывать в дальнейшем автопроизводители?

За что и почему придется платить больше

Наибольшее волнение автопроизводителей вызвало готовящееся повышение утилизационного сбора. Вместо запланированных осенью 15% оно может составить 87–125% – об этом сообщили недавно СМИ со ссылкой на неназванные источники. В Минпромторге эту информацию не опровергают, но утверждают, что величина сбора будет зависеть от категории и вида автомобилей, их экологичности, объема производства и импорта. При этом в грузовом сегменте сбор увеличится на 15–40%, а средневзвешенная индексация сбора составит 15–17,5%.

В 2016 году утильсбор был проиндексирован на 65% – тогда резкий рост тарифа объяснили обвалом рубля. Сейчас ставка для легковых автомобилей составляет 33 тыс. руб.

Изначально утилизационный сбор ввели в 2012 году в качестве компенсации за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО: он взимался с импортеров, а российские заводы давали гарантии утилизации. Однако под давлением зарубежных производителей, пожаловавшихся в суд ВТО, сбор распространили на весь рынок. Российским автопредприятиям стали выплачивать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора. По задумке властей, это должно было стимулировать зарубежные компании развивать производство в России.

Кроме того, с 1 января 2018 года вводятся повышенные акцизы на автомобили мощностью свыше 200 л.с. До сих пор ставки акциза дифференцировались по мощности только для автомобилей с двигателями мощностью до 150 л.с., а сверх этой мощности действовала единая ставка в размере 420 руб. за 1 л.с. Теперь же для автомобилей мощностью до 150 л.с. ставка увеличится всего на пару рублей, для машин мощностью 150–200 л.с. стоимость каждой лошадиной силы возрастет с 420 до 437 руб., а для авто мощностью 200–300 л.с. ставка составит 714 руб. за 1 л.с. Самая высокая ставка – на авто мощнее 500 л.с. – составит 1302 руб. за 1 л.с. Власти надеются, что это нововведение принесет в бюджет около 14 млрд руб. Эксперты уже назвали его очередной модификацией налога на роскошь.

Помимо этого продолжится и рост цен на топливо. Дважды за 2018 год будут увеличены акцизы на бензин.

Какие автомобили подорожают и на сколько

По мнению экспертов, запланированные повышения – в особенности это касается утилизационного сбора – могут привести к подорожанию автомашин на 10–17%, при этом меньше всего оно коснется премиум-сегмента. По информации некоторых дилерских центров, автомобили Mercedes-Benz в 2018 года подорожают на 2–8%, Audi – примерно на 10%, Jaguar и Land Rover – на 3–5%.

«Цены на автомобили, особенно на новые иномарки, сегодня достаточно высоки. Для большого количества людей они неподъемны. Поэтому, я думаю, удар придется по автомобилям бюджетным, как раз по тем, которые подлежат утилизации», – считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

В Минпромторге заявили, что индексация утильсбора не приведет к подорожанию машин, выпущенных в России, поскольку государство компенсирует его автопроизводителям в рамках господдержки.

Как ведет себя российский авторынок

За 2013–2016 годы российский автомобильный рынок сократился вдвое, самый низкий спад был зафиксирован в 2016 году. С нынешнего года отмечается положительная динамика: за 11 месяцев продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выросли на 11,7%, а в ноябре – на 15%, по сравнению с ноябрем 2016 года. При этом в октябре и ноябре выросли и продажи автомобилей премиум-класса (на 5,3% в годовом выражении), хотя с начала года они сокращались, больше всего – у Audi (на 20%) и Jaguar (на 30%). У остальных производителей спад был меньше: Land Rover – на 3%, Porsche – на 8%, Lexus – на 7,2%.

В целом импорт легковых автомобилей в Россию, по данным ФТС, в январе–сентябре текущего года упал на 7,2%, до 183,4 тыс. машин (в денежном выражении при этом он вырос на те же 7,2%, до 4,7 млрд долл.). По утверждению экспертов, импорт сегодня состоит из моделей, которые не конкурируют с локальной сборкой. При этом иномарки по-прежнему преобладают на российском авторынке: на их долю приходится 90%, и только 10% составляет выручка от отечественных машин (примерно 115 млрд руб.). Минпромторг, однако, оценивает долю автомобилей, произведенных в России, совершенно иначе, по его данным, в сегменте легковых автомобилей она составляет 86,3%.

Лидером продаж остается АвтоВАЗ, в ноябре его продажи выросли на 14%, по сравнению с прошлым годом. Продажи Sollers за 11 месяцев, наоборот, снизились на 14,7%.

По мнению экспертов, о стабильном восстановлении российского авторынка говорить рано. На рост продаж в последние несколько месяцев повлияли как отложенный спрос, так и угроза грядущего подорожания после того, как в сентябре СМИ сообщили о готовящемся увеличении утилизационного сбора. Большую роль сыграло и стимулирование покупателей различными госпрограммами в рамках поддержки авторынка.

Как государство поддержит автопроизводителей

На поддержку спроса на автомобильную технику в России в 2018 году планируется выделить 24 млрд руб. из госбюджета и порядка 9 млрд руб. – из резервного фонда, – сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Из этой суммы 9 млрд руб. будут предоставлены банкам, с которыми государство должно «рассчитаться за предоставленную возможность по льготному автокредитованию предыдущих лет, включая этот год». 16 млрд руб. пойдут на адресные программы поддержки спроса – «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Свое дело», «Русский тягач», «Русский фермер». Часть средств пойдет на стимулирования продаж автобусов и техники для ЖКХ, а также на обновление городского транспорта. Кроме того, автопром в 2018 году получит 100 млрд руб. промышленных субсидий.

Министр выразил надежду, что рост автопроизводства в 2017 году составит в среднем 18% по всем категориям техники, а рынок вырастет на 11–12%, по сравнению с прошлым годом. «Что касается следующего года, то если все будет двигаться так, как сегодня, то при снижении объемов поддержки, сохранении промсубсидий и даже индексации утилизационного сбора и акцизов, и при снижении процентных ставок по кредитам, думаю, что мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста по рынку и производству по всем категориям», – считает глава Минпромторга. При этом, по данным ведомства, «практически каждый второй автомобиль в РФ продается с применением мер государственного стимулирования спроса».