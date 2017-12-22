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ИЗМИР

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

22 Декабря 2017 4190 1 Экономика
На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

Российские миллиардеры смогут вернуть часть своих денежных средств из офшоров в Россию. Об этом заявил на встрече с деловыми кругами президент Владимир Путин, отклонив возражения Минфина и ЦБ. Зачем президенту понадобился такой маневр?

На 9 миллиардов меньше

Президент зачастил: 21 декабря, ровно через три месяца после аналогичного собрания в сентябре, глава государства снова встретился с «деловым сообществом» страны в Екатерининском зале Кремля. За это время широкая общественность узнала, что некоторые российские миллиардеры начали избегать публичных мероприятий с президентом, чтобы не ассоциироваться с Кремлем и не попасть в феврале под санкции США (закон HR 3364) за близость к первому лицу.

В этом смысле показательно, что на декабрьский прием к Путину явилось на 9 млрд долларов меньше, чем в сентябре: кругом его «обсели» держатели в общей сложности 216,6 млрд долларов. И если к отсутствию сенатора Сулеймана Керимова вопросов не возникло (он задержан во Франции за неуплату налогов и на родину не просится), то внятных причин, почему Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев и Михаил Фридман не приехали в Кремль, никто назвать не смог.

Поскольку предновогоднюю встречу инициировала администрация президента, у вчерашних олигархов должны были быть веские основания, чтобы уклониться от общения с действующим и следующим президентом России. Так схема рассадки глубокоуважаемых гостей подтверждает версию о намеренном дистанцировании некоторых состоятельных россиян от верховной власти. Ведь именно не явившиеся бизнесмены наиболее интегрированы в западный мир. Следовательно, они больше прочих рискуют попасть под персональные санкции США в феврале 2018 года.

Но капиталы за границей, в том числе в офшорах, держит весь «список Forbes». Поэтому президент в публичной части мероприятия пообещал продлить амнистию для выведенных за рубеж состояний. Правда, мера, действующая с 2015 года, пока приводит к обратному результату: треть из 500 самых богатых россиян перестали быть налоговыми резидентами России. Но Путин в борьбе за деофшоризацию экономики не сдается: доходы от продажи зарубежных активов при переходе в российскую юрисдикцию не будут облагаться налогами – в очередной раз услышали бизнесмены в Екатерининском зале.

Бумаги для «плохих парней»

Однако большинство хотело услышать мнение президента по другому предложению: выпуску специальных долговых бумаг, в которые российские миллиардеры подальше от санкций Запада могли бы вложить свои деньги. Причем: а. Анонимно; б. В долларах; и в. Под высокий процент. Впервые идея прозвучала осенью и тогда чиновники Минфина популярно разъяснили, что изобретать колесо не требуется, в наличие есть масса рабочих инструментов и никаких специальных бумаг бизнесу ждать не стоит. Об этом вполне уверенно говорил замминистра финансов Алексей Моисеев в Госдуме. И выражал он точку зрения всего правительства.

Выступившие с предложением бизнесмены отказывались от Облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в рублях. Они просили выпустить для них отдельные евробонды, опасаясь девальвации рубля в результате запрета США на инвестиции в государственный долг России. По сути, они хотели переложить валютные риски с себя на российскую экономику, а значит, на всех налогоплательщиков. В среде банкиров гипотетические бумаги даже получили название «bad boys bonds». Тем не менее определенный смысл в их создании для государства все же был – обеззаразить финансовую систему страны и не занести «инфекцию» санкций с именами конкретных держателей бумаг.

Правда, в Минфине напоминали, что Россия ограничена в объеме внешних заимствований законом о бюджете: в 2018 году страна выпустит евробондов на 7 млрд долларов, из которых 4 млрд пойдут на обмен старых бондов. Таким образом, не увеличивая размер внешнего долга и не ухудшая суверенный рейтинг, Минфин может продать российским бизнесменам до 3 млрд долларов долга. Но если для казначейства вопрос является сугубо техническим, то для президента Путина – политическим.

Резервный фонд на триллион

Глава государства пошел навстречу миллиардерам и анонсировал выпуск облигаций, о которых они просили, в январе 2018 года. С помощью них предприниматели, выведшие капиталы за рубеж, смогут с прибылью вернуть их обратно в Россию. При этом сделают они это анонимно и налоги не заплатят. Мимо такой возможности президент пройти не мог: в будущем это позволит добывать валюту у «своих», если и когда США запретят покупать российские долговые обязательства. Речь идет о еще одном «резервном фонде» в частных руках, реальный объем которого может варьироваться от 200 млрд до 1 трлн долларов выведенной из России за последние 26 лет экспортной выручки.

Но за чей счет будет «праздник»? За тот же, что и прощеные гражданам налоги на десятки миллиардов рублей – за государственный. И населению грех роптать – каждый получает от национального лидера предвыборный подарок в меру своей значимости: кому тысячу по налогам простят, кому дадут заработать на репатриации капитала, чтобы потом, когда буря минует, его снова вывести. Правительство и Центробанк вопрос прорабатывали и фактически отклонили просьбы бизнеса, не желая создавать привилегии. Президент же подчеркнул: идея возражений не вызывает ни у кого. Никто ему и не возразил, а в Минфине уже на следующий день согласились увеличить выпуск евробондов одновременно со снижением внутренних заимствований (ОФЗ).

«Нужно готовиться к тому, что следующий год будет не лучше этого. Нет причин, понимаете?» – сказал на закрытой части встречи Путин, до этого напомнивший, что власть и бизнес находятся в одной лодке. Перед лицом санкций крупный бизнес осознает это как никогда, а Путин рассчитывает на их инвестиции в страну. И все-таки, не все пришли обсудить насущные вопросы с президентом.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

Александр Мельников
Александр Мельников

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22:42, 23.12 0 0
Аркадий Оксанов:

Интересно: с какой стати президент России имеет право давать громадные налоговые льготы самым равным среди равных? Налоги - это то, что население страны предоставляет системе государственного управления для выполненния финансовых обязательств перед нацией. Даже в семье не всякий муж, глава семьи, решится просто так подарить кому-то, например, семье своей любовницы, часть того, что накоплено в семье. Сочтут потерявшим рассудок, и упекут под опеку. Налоги не принадлежат президенту: только представительная власть может решать налоговые проблемы, а президент обязан исполнять то, что предписала ему представительная власть. Это - в демократии. При самодержавии всем национальным богатством распоряжается монарх, он может дарить всё тем, кому пожелает. Потому-то монархам иногда рубят головы; президентам, вроде, головы не рубили. Но время идёт вперёд... Оксанов

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