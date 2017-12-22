Визит в «Спарту». Чем закончились для Бориса Джонсона переговоры с Сергеем Лавровым 1262 0 Тренды События и факты

В Москве с рабочей поездкой находится глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Примечательно, что этот визит британского министра стал первым за последние пять с половиной лет. Ключевым событием стала встреча Джонсона с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Как отметил британец, Москва и Лондон могут найти возможности, чтобы сотрудничать, однако между государствами существуют «сложные вопросы». Сами переговоры проходили за закрытыми дверями.

«Закрытая Спарта»

Перед началом встречи глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду по поводу того, что благодаря диалогу Москва и Лондон смогут наметить определенные шаги, которые помогут оздоровить отношения между странами. «Так что рассчитываю сегодня провести откровенный, прямой разговор», — заявил министр. Отметив, что в данный момент отношения между РФ и Великобританией находятся на очень низкой отметке.

«Мы обратили внимание, что и вы, и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают эти причины излагать публично. Мы же хотели бы взаимные озабоченности обсуждать напрямую, не через микрофоны, а глаза в глаза», — заявил Лавров.

Аналогичной точки зрения придерживался и сам Дожнсон. Перед визитом в Москву, столицу государства, с которым Великобритания хочет наладить отношения, он сделал несколько не самых лицеприятных высказываний. В частности, он заявил, что Россия – это страна «закрытая, недружелюбная и антидемократическая, как Спарта», после чего подчеркнул, что не верит в перезагрузку отношений с Москвой.

Прорыва не будет

Комментируя предстоящую встречу Лаврова и Джонсона, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что никакого прорыва в результате этой беседы не будет. По его словам, несмотря на то, что существуют общие интересы, без США Британия вряд ли на что-то решится.

«Перед визитом в Москву Джонсон назвал общие интересы: Иран, Сирия, КНДР, Ближний Восток. И борьба с терроризмом. Немало, если Лондон настроен серьезно. Но прорыва в ходе визита Джонсона не будет: «общие интересы» в глазах Лондона слабее разногласий. Без Вашингтона Лондон ни на что не решится», — говорится в сообщении Пушкова, опубликованном в Twitter.

Bentley как признак потепления

Во время визита Борис Джонсон напомнил, что дипотношения между странами продолжаются уже порядка 450 лет и выразил сожаление о сегодняшнем их состоянии. Однако британский министр привел своеобразное доказательство того, что за прошедший год отношения между государствами немного, но все-таки улучшились: «Насколько мне известно, в Россию было поставлено 300 автомобилей Bentley. Вряд ли их, конечно, купили сотрудники российского МИДа, но тем не менее». Замечание Джонсона вызвало смех у Лаврова.

Лавров Джонсону: слезьте с забора!

Судя по тому, что происходило после переговоров, «потепление отношений» может все-таки отложится. Во время пресс-конференции Борис Джонсон и Сергей Лавров успели обменяться выпадами. Комментируя вопрос о вмешательстве Москвы в дела ряда стран, российский министр отметил, что никто не приводит этому конкретных доказательств. Отвечая на слова представителя британского СМИ о том, что «никто в мире не верит» России, Лавров сказал:

«Под миром вы, наверно, имеете в виду западное сообщество. И даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза».

В ответ на это Джонсон заявил: «Не было успешного (вмешательства), я думаю, — это подходящая фраза». «Если он мне не возразит, то у него на родине будет испорчена репутация среди СМИ», – объяснил реакцию Джонсона Лавров. На этом британский министр не успокоился и заявил:

«Сергей, я беспокоюсь о вашей репутации. Я думаю, это очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Какими бы они были, они оказались не успешными. Будьте уверенными в этом, это очень важно. Мне кажется, что если бы эти попытки возымели успех, все было бы совсем иначе».

Лавров тоже нашел что ответить, подчеркнув, что подобные высказывания надо подкреплять фактами, иначе говорить не о чем:

«По-прежнему факты хотелось бы получить о том, что мы вмешивались, но безуспешно. Без фактов говорить очень трудно. Я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы, очень трудно слезть с забора, на который вы забрались».