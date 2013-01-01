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Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей

Ноя 27
Калининградская область Северо-Западный федеральный округ
Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей


Начиная с 2021 года в Калининградской области будет запущен новый региональный проект «Содействие занятости», который поддержит реализацию властями региона национального проекта «Демография». Проект будет рассчитан не только на всех потерявших работу жителей области, но и на тех, кто находится под большим риском потери рабочего места.

Власти Калининградской области приняли решение расширить действие региональных программ по поддержке жителей, потерявших работу. По информации, полученной от пресс-службы губернатора области, уже в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» будет действовать новая региональная программа «Содействие занятости», которой смогут воспользоваться все граждане области потерявшие работу, а также те, кому только грозит увольнение.

По новой программе все желающие смогут пройти переобучение и овладеть новой специальностью, получившие новое образование получат помощь в трудоустройстве и советы по поиску работы. А те, кто находился под риском увольнения смогут сохранить за собой свои рабочие места благодаря получение новых навыков, необходимых для выполнения трудовых обязанностей.

При этом власти проводят коммуникации с работодателями для того, чтобы обеспечить выпускников проекта рабочими местами и предоставить карды, которые будут востребованы на трудовом рынке региона.

Немаловажным фактом является то, что все те, кто будет проходить переобучение в центрах занятости по новой региональной программе «Содействие занятости», продолжат получать назначенные им пособия по безработице.



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