Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей
Начиная с 2021 года в Калининградской области будет запущен новый региональный проект «Содействие занятости», который поддержит реализацию властями региона национального проекта «Демография». Проект будет рассчитан не только на всех потерявших работу жителей области, но и на тех, кто находится под большим риском потери рабочего места.
По новой программе все желающие смогут пройти переобучение и овладеть новой специальностью, получившие новое образование получат помощь в трудоустройстве и советы по поиску работы. А те, кто находился под риском увольнения смогут сохранить за собой свои рабочие места благодаря получение новых навыков, необходимых для выполнения трудовых обязанностей.
При этом власти проводят коммуникации с работодателями для того, чтобы обеспечить выпускников проекта рабочими местами и предоставить карды, которые будут востребованы на трудовом рынке региона.
Немаловажным фактом является то, что все те, кто будет проходить переобучение в центрах занятости по новой региональной программе «Содействие занятости», продолжат получать назначенные им пособия по безработице.
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