В Томской области появился новый коровник



В селе Туендат Первомайского района Томской области начал работу новый коровник. Новое помещение для скота построило крестьянское хозяйство «Куендат». Коровник рассчитан на содержание 200 голов КРС. Теперь ферма будут производить около 1,5 тыс. тонн молока в год.

Церемония открытия нового коровника, построенного на ферме крестьянского хозяйства «Куендат», состоялась в селе Туендат Первомайского района Томской области. На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр и сенатор Владимир Кравченко. Причем Андрей Кнорр поздравил лучших сотрудников фермы, а также инвесторов и строителей проекта, вручив им благодарственные письма губернатора Томской области.

Строительство нового коровника началось год назад. В настоящее время на ферме появилось новое помещение для содержания животных, которое может вместить 200 голов КРС, молочный блок, а также были закуплены сельхозтехника и современное оборудование. Общий объем средств, вложенных в строительство, составил порядка 67 млн рублей. В настоящее время количество животных на ферме увеличилось до 1700 голов, из которых 700 составляет маточное стадо. После увеличения стада руководство планирует, что ферма будет производить около 1,5 тыс. тонн молока в год.

Как сообщили на официальном портале Администрации Томской области, вице-губернатор региона Андрей Кнорр отметил, что строительство в области новых животноводческих объектов способствует развитию сельского хозяйства региона и решению производственных задач, а также улучшает социальные показатели, предоставляя новые рабочие места жителям и поддерживая продовольственную безопасность области.