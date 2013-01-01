В Тамбовской области приступили к строительству современной роботизированной молочной фермы



В Никифоровском районе Тамбовской области строится новая роботизированная ферма. Она будет рассчитана на содержание 200 коров, а объем инвестиций в ее строительство и оснащение превысит 160 млн рублей.

Будущая ферма - это новый проект работающей в районе сельскохозяйственной компании. Помимо новой фермы, сотрудники восстанавливают здание старого коровника, который, после реконструкции, будет вмещать 650 животных и двух роботов-дояров.

Предприятие, уже открывшее в 2018 году роботизированную молочно-товарную ферму на 460 дойных коров, использует шесть роботов-дояров. Но руководство компании не только роботизирует ферму. Сотрудники занимаются селекцией, используя самые современные технологии, и улучшением кормовой базы. Также компания выращивает сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, ячмень, сою и пшеницу, производит и отправляет на продажу мясо-молочную продукцию.

По информации, размещенной на официальном сайте Минсельхоза, в сфере молочного животноводства в Тамбовской области заняты 22 сельскохозяйственных предприятия и 96 фермерских хозяйств. Причем в регионе активно развивается молочное скотоводство. Так, на поддержку отрасли, в 2021 году власти выделили из бюджета около 260 млн рублей. А животноводы региона, только в начале текущего года, приобрели более 1 тыс. голов племенного молочного молодняка.