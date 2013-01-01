В Тамбовской области модернизировали перекачивающую станцию нефтепровода Дружба»



Работы на НПС «Малиновка» велись компанией «Транснефть – Дружба» более года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, которая реализуется с целью обеспечения бесперебойной работы и безопасности системы транспортировки нефти.

Как сообщается на официальном сайте «Транснефти», на нефтеперекачивающей станции вместо выработавших свой ресурс фильтров грязеуловителей установили три новых с более высокой пропускной способностью. Уменьшено количество запорных узлов и благодаря этому обеспечена более надежная работа оборудования станции.

Кроме того, обустроена новая площадка обслуживания ФГУ и подъездные пути, проложены три сотни метров новых технологических трубопроводов, благоустроена территория станции.

Новое оборудование успешно прошло все испытания. Оно будет очищать нефть, которая транспортируется по магистральным нефтепроводам «Куйбышев – Унеча – Мозырь-1» и «Куйбышев – Унеча-2». Таким образом, модернизация станции в Тамбовской области будет способствовать стабильности экспортных поставок российской нефти в Восточную Европу.