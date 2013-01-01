В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа



Холдинг «Нацимбио» в течение трех лет инвестирует около 3 млрд рублей в расширение производственных мощностей на своем предприятии «ФОРТ» в Рязани, где сегодня вакцины производятся по технологии полного цикла с соблюдением всех стандартов GMP.

Реализация инвестиционного проекта начнется осенью этого года. На действующем биофармацевтическом предприятии в Рязани поставят новые производственные линии, чтобы вдвое увеличить выпуск созданных в России противогриппозных вакцин, которые отвечают всем требованиям ВОЗ и успешно конкурируют с зарубежными аналогами.

Как сообщает пресс-центр Госкорпорации Ростех, в состав которой входит холдинг «Нацимбио», речь идет об увеличении производства четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри». Эта вакцина нового поколения в формирует специфический иммунитет к вирусам гриппа A (H1N1 и H3N2) и В (линий Ямагата и Виктория). В ней имеется оптимальный состав противогриппозных компонентов и отсутствуют консерванты и стабилизаторы.

В холдинге «Нацимбио» высоко оценивают экспортный потенциал данной продукции, отмечая, что спрос на вакцины такого уровня качества сегодня значительно превышает предложения мирового рынка и производственные возможности фармацевтических предприятий. Однако, прежде чем наращивать экспортные поставки вакцин, фармацевтический холдинг Ростеха намерен полностью обеспечить потребности россиян в высококачественных средств иммунопрофилактики гриппа.

Власти Рязанской области заявили о готовности оказать максимальную поддержку в реализации крупного инвестпроекта, который обеспечит создание новых высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона.