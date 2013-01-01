Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ИЮН, 22:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 ИЮН, 22:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа

Июн 4
Рязанская область Центральный федеральный округ
В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа


Холдинг «Нацимбио» в течение трех лет инвестирует около 3 млрд рублей в расширение производственных мощностей на своем предприятии «ФОРТ» в Рязани, где сегодня вакцины производятся по технологии полного цикла с соблюдением всех стандартов GMP.

Реализация  инвестиционного  проекта начнется осенью этого года. На действующем биофармацевтическом предприятии в Рязани поставят новые производственные линии, чтобы вдвое увеличить выпуск созданных в России противогриппозных вакцин, которые отвечают всем требованиям ВОЗ и успешно конкурируют с зарубежными аналогами.

Как сообщает пресс-центр Госкорпорации Ростех, в состав которой входит холдинг «Нацимбио»,  речь идет об увеличении производства четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри». Эта вакцина нового поколения в формирует специфический иммунитет к вирусам гриппа A (H1N1 и H3N2) и В (линий Ямагата и Виктория).  В ней имеется оптимальный состав противогриппозных компонентов и  отсутствуют консерванты и стабилизаторы.

В холдинге «Нацимбио» высоко оценивают экспортный потенциал данной продукции, отмечая, что спрос на вакцины такого уровня качества сегодня значительно превышает предложения мирового рынка  и производственные возможности фармацевтических предприятий. Однако, прежде чем наращивать экспортные поставки вакцин, фармацевтический холдинг Ростеха намерен полностью обеспечить потребности россиян в высококачественных средств иммунопрофилактики гриппа.

Власти Рязанской области заявили о готовности оказать  максимальную поддержку в реализации крупного инвестпроекта, который обеспечит создание новых высокотехнологичных рабочих мест  для жителей региона.

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Рязанская область:
2 Мар:
Центральный федеральный округ:
4 Июн:
1 Июн:
31 Май:
РОССИЯ:
4 Июн:
4 Июн:
3 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Доходы припали». Путин рассказал об успехах России на ПМЭФ

«Доходы припали». Путин рассказал об успехах России на ПМЭФ
Экономика 1

Россия не может и не хочет жить без доллара. Глава ВТБ признал реальность

Россия не может и не хочет жить без доллара. Глава ВТБ признал реальность
Экономика 3

«Не нужно помогать всем». Греф выступил против раздачи денег россиянам

«Не нужно помогать всем». Греф выступил против раздачи денег россиянам
Экономика 6

Налог на недвижимость хотят повысить для россиян в Госдуме

Налог на недвижимость хотят повысить для россиян в Госдуме
Экономика 1

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты

ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты

В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа

В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты
«Доходы припали». Путин рассказал об успехах России на ПМЭФ
«Доходы припали». Путин рассказал об успехах России на ПМЭФ
16:11 В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа
13:27 В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей
12:32 В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа
03 ИЮН, 17:14 Елена Дыбова: система госзакупок должна стимулировать развитие малого производственного бизнеса Елена Дыбова: система госзакупок должна стимулировать развитие малого производственного бизнеса
03 ИЮН, 17:11 В Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier В Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier
Россия не может и не хочет жить без доллара. Глава ВТБ признал реальность
Россия не может и не хочет жить без доллара. Глава ВТБ признал реальность
03 ИЮН, 16:37 В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи
03 ИЮН, 10:07 В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников
03 ИЮН, 07:52 В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника
03 ИЮН, 00:20 В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter