В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения
Власти Пензенской области продолжают развивать проект «Безопасный город», в рамках которого в регионе появляются все новые системы видеонаблюдения. С появлением камер удалось не только снизить количество дорожно-транспортных происшествий и нарушения правил дорожного движения, но и увеличить раскрываемость правонарушений.
Также система видеонаблюдения функционирует в Сквере Славы, расположенном в областном центре. После обновления парковой территории в 2020 году, специалисты государственного бюджетного учреждения «Безопасный регион» приняли решение обеспечить безопасность парка, установив камеры видеонаблюдения в разных его частях. При этом сотрудники учреждения несут ответственность за фото и видеофиксации нарушений ПДД, поступающие с камер наблюдения, расположенных на самых оживленных и опасных участках автомобильных дорог.
По словам заместителя директора государственного бюджетного учреждения «Безопасный регион» Алексея Тархова, которые приводит официальный сайт Правительства Пензенской области, наличие системы видеонаблюдения представляет собой комплексный подход к обеспечению безопасности граждан области. Наличие системы уже показало не только снижение количества ДТП, увеличение раскрываемости преступлений. Так, благодаря системе видеонаблюдения, в 2019 году удалось раскрыть 320 преступлений, а в 2020 количество раскрытых правонарушений увеличилось до 750.
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