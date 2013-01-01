В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения



Власти Пензенской области продолжают развивать проект «Безопасный город», в рамках которого в регионе появляются все новые системы видеонаблюдения. С появлением камер удалось не только снизить количество дорожно-транспортных происшествий и нарушения правил дорожного движения, но и увеличить раскрываемость правонарушений.

В Пензенской области продолжается реализация проекта «Безопасный город». В рамках программы власти региона планируют установить 30 дополнительных систем видеонаблюдения на территории областного центра. При этом, в настоящее время в округе, а именно в городе Кузнецке и Кузнецком районе, установлены более 370 таких систем.

Также система видеонаблюдения функционирует в Сквере Славы, расположенном в областном центре. После обновления парковой территории в 2020 году, специалисты государственного бюджетного учреждения «Безопасный регион» приняли решение обеспечить безопасность парка, установив камеры видеонаблюдения в разных его частях. При этом сотрудники учреждения несут ответственность за фото и видеофиксации нарушений ПДД, поступающие с камер наблюдения, расположенных на самых оживленных и опасных участках автомобильных дорог.

По словам заместителя директора государственного бюджетного учреждения «Безопасный регион» Алексея Тархова, которые приводит официальный сайт Правительства Пензенской области, наличие системы видеонаблюдения представляет собой комплексный подход к обеспечению безопасности граждан области. Наличие системы уже показало не только снижение количества ДТП, увеличение раскрываемости преступлений. Так, благодаря системе видеонаблюдения, в 2019 году удалось раскрыть 320 преступлений, а в 2020 количество раскрытых правонарушений увеличилось до 750.