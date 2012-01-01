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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь

Фев 2
Республика Карелия Северо-Западный федеральный округ
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь


Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Карелии недавно возобновил работу после полной остановки производства из-за банкротства в 2012 году. А сейчас начинаются работы по крупнейшей модернизации предприятия, проект которой не имеет аналогов в России.

Торжественная церемония начала строительства объектов глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода состоялась в Петрозаводске в Карелии. В рамках одного из крупнейших инвестиционных проектов будет создана цифровая верфь для строительства судов типа «река-море», а также технического и вспомогательного флота. Новые цифровые технологии, роботизация и автоматизация процессов производства судов позволят увеличить количество построенных кораблей с 3 до 10 штук в год. При этом в процесс глубокой модернизации завода будет вложено порядка 5,1 млрд рублей.

На заводе появится новый блок корпусных цехов, площадь которого превысит 25 тыс. кв.м., оборудованный современной техникой контрольно-пропускной пункт, высокотехнологичный центр обработки данных и эффективные очистные сооружения. В рамках проекта предусмотрена реконструкция старого стапеля, а в процесс управления заводом внедрят новейшую информационную систему цифрового производства.

Расширится и штат завода. Так, после завершения всех проходящих процессов модернизации, на производстве появится возможность создать не менее 500 дополнительных рабочих мест.

Как сообщают на официальном сайте Минпромторга, решение о начале модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода принял Президент России Владимир Путин, а предложение о реконструкции завода внес Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.



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